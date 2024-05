PS5 : la console a enfin un vrai jeu exclusif dans sa manche, et il arrive cette année

La PlayStation 5 accueille une nouvelle pépite : ASTRO BOT. Présenté lors du dernier State of Play, ce jeu signe le grand retour du robot d’Astro’s Playroom dans une aventure plus ambitieuse. Sortie prévue le 6 septembre 2024.

Préparez-vous, la PlayStation 5 a (enfin) une surprise dans sa manche : ASTRO BOT s’apprête à débarquer avec une aventure qui en met plein les yeux. Officiellement annoncé lors du dernier State of Play, ce jeu risque de vite devenir le nouveau chouchou de la console, prêt à éclipser même vos titres préférés.

ASTRO BOT débarque sur PS5 à la rentrée

Né de l’ingéniosité de Team Asobi, le petit robot, star d’Astro’s Playroom, revient pour une aventure grand format. ASTRO BOT s’annonce comme un vent de fraîcheur dans le grand monde des jeux de plateforme, fort d’un gameplay qui marie habilement découverte, action et innovation. Avec une sortie prévue pour le 6 septembre 2024, ce titre est déjà sur toutes les lèvres.

Ce nouvel opus promet une expérience immersive sur cinquante niveaux, mêlant exploration et énigmes, avec un gameplay qui tire pleinement parti des capacités de la PS5. Les fans de la première heure retrouveront avec plaisir les commandes intuitives et les interactions dynamiques qui avaient fait le succès du précédent jeu.

Le design et les graphismes d’ASTRO BOT ne sont pas en reste. Le jeu brille par son esthétique soignée et son univers coloré, accessible à tous les âges. Avec ses gadgets variés et ses capacités de transformation, le robot protagoniste offre une variété de gameplay franchement rafraîchissante.

Si on lui a déjà beaucoup reproché des similarités avec Ratchet & Clank, ASTRO BOT s’en distingue néanmoins par une approche plus familiale et accessible, tout en incorporant des clins d’œil subtils à d’autres grandes séries de Sony : après tout, c’est un jeu conçu pour plaire à un large public, combinant challenge et divertissement dans un format qui respecte à la fois les joueurs occasionnels et les passionnés.

Au passage, la nouvelle bande-annonce du remake de Silent Hill 2 a aussi été dévoilée lors du State of Play, et pour le coup, elle ne fait clairement pas l’unanimité. On connaît aussi et enfin la date de sortie du jeu sur PS5.