Among Us : un youtubeur crée un magnifique diorama avec des objets recyclés

Ce magnifique diorama d’Among Us a été créé par un youtubeur avec différents objets recyclés et des produits achetés au magasin à un dollar. Le décor miniature met en scène un meurtre dans la zone Electrical. Le résultat est impressionnant !

Le party-game Among Us est l’un des jeux multijoueurs les plus populaires du moment. Il fait d’ailleurs partie des jeux les plus joués de Steam en 2020 avec des centaines de milliers de joueurs connectés en simultané. Les joueurs passionnés d’Among Us créent régulièrement des fan arts qu’ils partagent sur les réseaux sociaux, que ce soit des dessins, des animations, des figurines en argile, etc.

Le diorama d’Among Us – Crédit : @StudsonStudio / Twitter

Le youtubeur Studson est allé encore plus en créant ce magnifique diorama très détaillé. On pourrait presque croire qu’il s’agit d’un produit dérivé officiel comme ceux que le développeur InnerSloth a récemment annoncés. Studson se décrit comme étant « un artisan et modéliste qui aime créer des modèles et des dioramas inspirés des jeux vidéo, des séries et des films que j’aime ». Parmi ses créations les plus populaires, il y a notamment la Boutique Nook d’Animal Crossing New Horizons qui accueillera dès demain une mise à jour Super Mario avec des tuyaux de téléportation.

Jaune à terre, Rouge est suspect !

Le diorama d’Among Us met en scène un meurtre qui s’est produit dans la zone Electrical et qui vient d’être découvert par un membre d’équipage. Quant à lui, l’imposteur meurtrier s’est déjà enfui par un conduit de ventilation. D’ailleurs, le youtubeur l’a modélisé avec une animation de meurtre de type alien. Studson a également créé trois autres membres d’équipage pour représenter ses créateurs de contenu favoris, à savoir « Sykkuno », « Disguised Toast » et « Corpse Husband ».

De plus, Studson ne s’est pas contenté de seulement montrer le produit final dans sa vidéo partagée sur YouTube. En effet, il a détaillé toutes les étapes de la conception du diorama avec une mise en scène spéciale Among Us. Comme il l’a expliqué, le diorama a été fabriqué avec des objets recyclés du quotidien tels que des étiquettes ou même en emballage en plastique de tofu. Il s’est aussi servi de produits achetés au magasin à un dollar, ou « dollar store ».

Enfin, les jeux vidéo sont très souvent des sources d’inspiration pour les joueurs créatifs. Nous vous avons récemment présenté un cosplay de The Last of Us tellement réaliste que les développeurs eux-mêmes ont cru qu’il s’agissait d’une capture d’écran. Même Among Us a déjà inspiré de nombreux cosplayeurs.

Source : Screen Rant