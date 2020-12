Steam : quels sont les jeux les plus vendus et les plus joués de 2020 ?

Steam vient de révéler son classement « Le meilleur de 2020 ». Il répertorie les meilleurs jeux vidéo qui ont marqué l’année, que ce soit les meilleures ventes ou les plus populaires. Alors, quels sont les jeux les plus vendus et les plus joués de 2020 ?

Comme chaque année, Steam a préparé une liste complète des meilleurs jeux vidéo qui ont marqué 2020. Bien entendu, ce classement prend uniquement en compte les titres PC qui sont disponibles dans le catalogue de la plateforme de distribution de jeux en ligne. Ainsi, des sorties comme Assassin’s Creed Valhalla (disponible sur l’Epic Games Store) ou même Call of Duty : Black Ops Cold War (disponible sur Battle.net) qui sont pourtant des jeux très populaires ne figurent pas dans le classement de Steam.

Classement des meilleurs jeux de 2020 de Steam – Crédit : Steam

Le classement de Steam, intitulé « Le Meilleur de 2020 » répartit les jeux vidéo dans six catégories différentes. Celles-ci sont « Meilleures ventes », « Nouveautés », « Les plus populaires », « Promus de l’accès anticipé », « Meilleurs jeux VR » et « Avec contrôleurs ». Chaque catégorie est elle-même divisée en plusieurs niveaux allant du bronze au platine en passant par l’argent et l’or.

Les jeux les plus vendus de 2020

L’une des catégories les plus intéressantes est celle des meilleures ventes qui présente les 100 jeux les plus vendus en chiffre d’affaires brut. Par contre, Steam n’a pas précisé à partir de quel montant de chiffre d’affaires un jeu est classé en platine, or, argent ou bronze.

Les 12 jeux platines qui ont constitué les meilleures ventes de Steam en 2020 sont tous multijoueurs (ou possèdent un mode multijoueur), à l’exception de DOOM Eternal pour lequel Nvidia avait comparé les performances des GeForce RTX 3080 et 2080 Ti en 4K et de Cyberpunk 2077. Et oui, malgré la polémique qui entoure le jeu et la plainte déposée contre son studio CD Projekt, Cyberpunk 2077 s’est tout de même vendu à 13 millions de copies. En effet, la version PC est loin d’avoir autant de problèmes que ceux rencontrés sur les versions PS4 et Xbox One qui sont les pires et qui ont même poussé Sony à retirer le jeu du PlayStation Store. Les 12 jeux les plus vendus de 2020 sont les suivants :

Red Dead Redemption 2, et non pas Red Dead Online qui est devenu un standalone depuis le 1er décembre ;

Destiny 2 (le jeu est gratuit, mais comporte des achats intégrés) ;

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS ;

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ;

Dota 2 (le jeu est gratuit, mais comporte des achats intégrés) ;

Among Us ;

Grand Theft Auto V ;

DOOM Eternal ;

Cyberpunk 2077 ;

Fall Guys (n’hésitez pas à consulter notre guide pour bien débuter) ;

Counter Strike : Global Offensive (le jeu est gratuit, mais comporte des achats intégrés) ;

Monster Hunter : World qui a reçu une vague d’évaluations négatives après le dialogue raciste du film Monster Hunter.

Les jeux les plus joués de 2020

Ensuite, Steam a classé les jeux les plus populaires en se basant sur le nombre de joueurs en simultané. Voici les 11 jeux qui ont réuni plus de 200 000 joueurs en simultané au cours de l’année 2020 :

Monster Hunter : World ;

Cyberpunk 2077 ;

Mount & Blade II : Bannerlord ;

Among US ;

Life is Strange 2 dont une démo gratuite est disponible ;

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS ;

Grand Theft Auto V ;

Terraria ;

Counter Strike : Global Offensive (free-to-play) ;

Dota 2 (free-to-play) ;

Destiny 2 (free-to-play).

Les jeux sortis de l’accès anticipé, les jeux VR et les jeux compatibles avec une manette

De plus, la catégorie « Promus de l’accès anticipé » récompense les jeux les plus vendus en termes de chiffre d’affaires brut qui sont sortis de l’accès anticipé en 2020. Cette liste comporte par exemple les rogue-likes Hades et Risk of Rain 2 ou encore le FPS réaliste multijoueur Squad qui sont tous des jeux très appréciés et suivis de leur communauté respective. De même, la catégorie « Meilleurs jeux VR » liste les titres exclusivement en VR les plus vendus tels que Beat Saber ou encore Half-Life : Alyx même si quelqu’un a découvert comment y jouer au clavier et à la souris.

Enfin, la dernière catégorie « Avec contrôleurs » regroupe les jeux qui sont compatibles avec une manette et qui ont cumulé le plus de joueurs actifs par jour en 2020. Nous y retrouvons des titres qui ont déjà figuré dans les listes précédentes comme Monster Hunter : World, Cyberpunk 2077, Fall Guys, GTA V, Hades, mais aussi Dark Souls III et The Witcher 3 : Wild Hunt. D’ailleurs, les ventes de The Witcher 3 ont augmenté de 554 % au début de l’année grâce à la série Netflix The Witcher.

Les nouveautés de 2020

Outre les jeux les plus populaires et les plus vendus dont beaucoup sont sortis il y a déjà plusieurs années, Steam a aussi fait le classement des nouveautés en termes de chiffre d’affaires brut. Ce ne sont pas tous des jeux sortis au cours de l’année, mais ce sont des jeux qui sont arrivés dans le catalogue de Steam en 2020. Il y a par exemple le portage PC de Horizon Zero Dawn, le remake de Resident Evil 3 ou encore Microsoft Flight Simulator qui sera disponible sur les Xbox Series X et S à l’été 2021.

Source : IGN