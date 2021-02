The Last of Us Part II : ce cosplay est tellement réaliste que les développeurs l’ont confondu avec le jeu

Ce cosplay de The Last of Us Part II est tellement réaliste et impressionnant que même Naughty Dog n’a pas réussi à faire la différence avec le jeu. Les développeurs ont d’abord cru qu’il s’agissait d’une capture d’écran.

Sorti en juin 2020, The Last of Us Part II est le second opus de la série de survival horror développée par Naughty Dog en exclusivité pour la PlayStation. Bien qu’il ait reçu la récompense du meilleur jeu de l’année, les joueurs ont un avis très mitigé sur The Last of Us Part II. La majorité des joueurs a adoré suivre les aventures de Joel et Ellie qui luttent pour survivre face aux Infectés. Cependant d’autres joueurs se sont révélés tellement violents qu’ils ont fait preuve d’homophobie tout en menaçant de mort une actrice du jeu.

Le cosplay de The Last of Us Part II – Crédit : Naughty Dog / Alon Levin / Gull Sheer

Le photographe Alon Levin et la cosplayeuse Gull Sheer font partie des joueurs ayant tellement apprécié The Last of Us Part II qu’ils ont décidé de rendre hommage au jeu à leur manière. Ils ont donc recréé une scène du jeu avec un claqueur (la troisième étape des Infectés). Celui-ci est en train de se jeter sur un humain au sol qui brandit désespérément son pistolet pour survivre.

Une capture d’écran de The Last of Us Part II ou une véritable photo ?

Le cosplay est incontestablement très réaliste, du point de vue du jeu bien évidemment. Il est difficile de se rendre compte à l’œil nu que ce n’est pas une scène directement tirée de The Last of Us Part II. Apparemment, les développeurs se sont aussi retrouvés piégés.

En effet, Naughty Dog a partagé la photo de la scène sur son compte Twitter en expliquant que : « nous avons dû faire une double prise pour nous rendre compte qu’il s’agissait d’une photo de cosplay et non d’une capture d’écran ». Le photographe et la cosplayeuse sont vraiment doués ! D’ailleurs, Naughty Dog serait actuellement en train de préparer un nouveau jeu solo depuis plusieurs mois. Nous ne savons cependant pas encore s’il s’agit du troisième volet de The Last of Us, même si le combat au corps à corps semble occuper une place très importante dans ce projet.

We had to do a doubletake to realize that this was a cosplay photo and not a screenshot. Amazing work by photographer Alon Levin and cosplayer Gull Sheer!



Send us your own cosplay shots here: https://t.co/rkNPoi2lDv pic.twitter.com/Gf9vbWyqeu — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 15, 2021

Enfin, les internautes ont été nombreux à saluer ce cosplay d’une qualité remarquable. Plusieurs d’entre eux ont également rappelé qu’ils attendent avec impatience l’arrivée d’une version next-gen de The Last of Us sur la PlayStation 5 à 60 FPS en 4K. Nous n’avons pas encore de nouvelles à ce sujet, mais Neil Druckmann a presque confirmé l’arrivée du mode multijoueur de The Last of Us Part II.

Source : Screen Rant