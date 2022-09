Andor : comment la série Star Wars est passée de 5 saisons à 2 ?

Les deux premiers épisodes d’Andor sont disponibles sur Disney+ depuis la semaine dernière. La saison 1 comporte au total 12 épisodes. Un nouvel épisode est disponible chaque semaine, donc le troisième arrivera ce mercredi. La deuxième et dernière saison a déjà été confirmée il y a plusieurs mois. Cependant, nous avons appris que la nouvelle série Star Wars devait initialement durer 5 saisons.

Andor © Lucasfilm

Le créateur et showrunner Tony Gilroy a effectivement révélé que 5 saisons étaient prévues. Finalement, ces 5 saisons ont été condensées en 2. Tony Gilroy a expliqué comment il est possible de résumer l’histoire d’Andor en seulement deux saisons. Les fans n’auront ainsi pas à patienter plusieurs années avant de découvrir la fin.

La saison 2 d’Andor se déroulera sur 4 ans, 3 épisodes correspondront à un an

À l’occasion d’une interview accordée à Rolling Stone, Tony Gilroy a expliqué que : « Je me disais simplement : ‘Je me demande ce qui se passerait si nous accélérions maintenant notre narration », car nous avons fait un travail si rigoureux en cours de route pour être si détaillé. ‘Que se passe-t-il maintenant si nous prenons un rythme différent et utilisons chaque bloc de trois comme un an, et que nous laissons ces énormes écarts entre les deux, et que nous rendons cet espace négatif en quelque chose de vraiment énorme, fantastique et important ? ».

En fait, le bloc dont parle Tony Gilroy correspond à 3 épisodes. Tandis que la saison 1 de la série Star Wars suit Andor pendant une année, la saison 2 va donc accélérer la narration. Chaque bloc de 3 épisodes correspondra à une année. La saison 2 qui ne sortira pas de sitôt aura 12 épisodes, soit 4 blocs et donc 4 années. Au lieu d’avoir une saison par année, la deuxième et dernière saison d’Andor sera ainsi capable de couvrir 4 années de narration.

La nouvelle série suit Cassian Andor, un espion-rebelle qui lutte contre l’Empire. Le personnage est d’ailleurs à nouveau interprété par Diego Luna. Andor se déroule 5 ans avant les évènements de Rogue One : A Star Wars Story (2016). Dans la saison 1, Cassian Andor est « vraiment anti-révolutionnaire, cynique et perdu », selon Tony Gilroy. La série qui a oublié un élément essentiel de Star Wars suit donc Cassian Andor dans sa période la plus sombre avant qu’il ne devienne un personnage clé dans le combat contre l’Empire.

