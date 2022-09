Andor : la saison 2 de la série Star Wars ne sortira pas de sitôt, annonce le showrunner

Andor, la nouvelle série Star Wars de Disney+ ne sort que demain, mais on sait déjà que la saison 2 n’arrivera pas de sitôt. Le showrunner Tony Gilroy a donné plus de détails quant à la sortie de la deuxième partie de la série Star Wars avec ses 12 épisodes.

La série Andor est la prochaine de la saga Star Wars à arriver sur Disney+. Les 3 premiers épisodes de la saison 1 seront disponibles le 21 septembre. Il y en a 12 au total avec un nouvel épisode chaque semaine. Cette saison devait être diffusée le 31 août avant qu’elle ne soit repoussée au mois de septembre. La deuxième saison comprenant aussi 12 épisodes a été confirmée il y a plusieurs mois, mais cela ne signifie pas pour autant qu’elle arrivera bientôt. En effet, le showrunner Tony Gilroy a donné des nouvelles plutôt décevantes pour cette deuxième partie.

Andor © Lucasfilm

La saison 2 d’Andor sortira bien sur Disney+, mais il faudra faire preuve de patience avant de pouvoir la découvrir. Selon les propos de Tony Gilroy, la deuxième saison n’arrivera pas avant 2024. Les fans devront donc attendre deux ans entre les deux parties de la série Star Wars. En tout cas, les premiers avis de la saison 1 sont déjà très positifs, donc l’attente en vaudra certainement la chandelle.

Le tournage de la saison 2 d’Andor commencera en novembre

Lors d’une interview avec TheWrap pour célébrer l’arrivée d’Andor sur Disney+, Tony Gilroy a expliqué ce qui est prévu pour la saison 2. « J’ai encore deux ans à faire. Nous commencerons à tourner la partie 2 en novembre », a déclaré le showrunner.

Il a ensuite ajouté que : « nous tournerons de novembre à août. Et puis notre post-production la dernière fois a duré environ un an ». Si la saison 2 d’Andor suit le même déroulé que la saison 1, elle arrivera sûrement pour l’automne 2024 sur la plateforme de streaming. D’ailleurs, aucun Jedi n’apparaîtra à l’écran dans ce spin-off de Star Wars.

En ce qui concerne le synopsis d’Andor, la nouvelle série Star Wars suit les aventures de Cassian Andor, l’espion-rebelle à nouveau interprété par Diego Luna. Elle se déroule cinq ans avant la mission sur la planète Scarif que l’on a vue dans Rogue One : A Star Wars Story en 2016. La série montrera comment Cassian Andor est devenu un personnage important dans la lutte contre l’Empire. Comme l’a déclaré Diego Luna, « il [Cassian] parle de faire partie de ce combat depuis qu’il a six ans dans Rogue One. Il parle d’un passé très sombre. Il parle de faire des choses terribles pour la rébellion. On va apprendre ce qu’il voulait dire par là. L’écriture de Tony Gilroy est vraiment intéressante et complexe ».

Source : ComicBook