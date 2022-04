Android 12 : comment utiliser votre smartphone avec une seule main ?

Le mode à une main sur Android est très pratique – Crédit : Unsplash

De nombreuses nouveautés ont débarqué sur Android 12. Parmi elles, on retrouve notamment le mode à une main qui était toutefois déjà présent chez certaines marques comme Xiaomi. À l’heure où les smartphones sont de plus en plus imposants, celui-ci s’avère très pratique pour pianoter plus facilement sur son écran. Mais comment le mettre en place ? C’est ce que nous allons voir dans ce tutoriel.

Le mode à une main réduit la taille de l’écran et vous permet d’utiliser votre téléphone avec un seul pouce sans avoir à vous servir de votre autre main. Pour l’activer, suivez ces étapes, lesquelles peuvent néanmoins varier légèrement d’une surcouche à l’autre. Pour ce tutoriel, nous avons utilisé un Galaxy A52s 5G que l’on retrouve dans notre guide des meilleurs smartphones Samsung de 2022.

Comment activer le mode à une main sur Android 12 ?

Ouvrez les paramètres.

Cliquez sur Fonctions avancées (ou Système > Gestes). Vous pouvez également taper « main » dans la barre de recherche pour trouver le menu correspondant.

(ou Système > Gestes). Vous pouvez également taper « main » dans la barre de recherche pour trouver le menu correspondant. Activez le mode à une main.

Crédit : Tom’s Guide

Dans le menu Mode Utilisation à une main, vous pouvez configurer son activation.

Crédit : Tom’s Guide

En cochant Mouvement , il s’activera lorsque vous ferez glisser votre doigt vers le bas dans le centre du bord inférieur de l’écran.

, il s’activera lorsque vous ferez glisser votre doigt vers le bas dans le centre du bord inférieur de l’écran. En cochant Touche, vous passerez en mode à un main en appuyant à deux reprises sur la touche Accueil.

vous passerez en mode à un main en appuyant à deux reprises sur la touche Pour revenir à la taille d’écran normal, il suffit de faire le même geste.

Crédit : Tom’s Guide

Vous savez désormais comment basculer dans une configuration d’écran idoine pour utiliser votre smartphone avec une seule main. Si vous ne bénéficiez pas encore d’Android 12, on vous suggère une petite astuce qui vous permettra de réduire la taille de votre clavier Gboard. De quoi vous aider à pianoter plus facilement sur votre téléphone si ce dernier a une taille conséquente.

Ouvrez le clavier (en rédigeant un SMS par exemple) puis cliquez sur les trois petits points en haut à droite.

Appuyez sur Taille du clavier puis ajustez le à votre guise.

Crédit : Tom’s Guide

