Android 12 : Google passe la seconde et annonce les nouveautés à venir en 2022

Android 12 en 2022 © Google, montage Tom’s Guide

Google a commencé à déployer Android 12 à partir d’octobre 2021. En 2022, la société va continuer de le rendre disponible sur de nouveaux appareils, mais aussi d’ajouter une myriade d’améliorations et de fonctionnalités. Dans un post de blog, la firme de Mountain View précise toutes les nouveautés et axes d’améliorations à venir en 2022. Elle explique vouloir en particulier renforcer « l’écosystème Android » et notamment l’utilisation sur plusieurs appareils. Mais pas que.

Comme Apple ou Xbox, Google souhaite voir un véritable écosystème Android

Comme l’explique Google dans son post de blog, « le foyer américain moyen dispose désormais de 25 appareils connectés, contre 11 en 2019 ». Avec autant de smartphones et d’appareils connectés, il est normal que Google souhaite rendre l’expérience plus logique et complète sur Android. Sans plus attendre, voici les nouveautés annoncées.

Une amélioration de Fast Pair à venir

Google explique vouloir améliorer Fast Pair, la norme propriétaire de Google pour coupler rapidement des appareils Bluetooth lorsqu’ils se rapprochent pour la première fois à l’aide de Bluetooth Low Energy. Google souhaite prendre en charge plus d’appareils en simultané, ainsi que les Chromebooks.

Android 12 Fast Pair © Google

Tout comme les AirPods peuvent se connecter à une Apple TV, Google prévoit en outre de faciliter le couplage des écouteurs Bluetooth avec un appareil Google TV ou Android TV OS.

Un déverrouillage des appareils facilité avec WearOS

S’il est possible de déverrouiller un Chromebook avec son smartphone Android, Google prévoit d’étendre cette fonctionnalité pour les appareils WearOS, afin qu’un utilisateur puisse déverrouiller son téléphone, sa tablette ou son Chromebook avec sa montre Android. Une fonctionnalité que l’on retrouve actuellement sur l’Apple Watch pour déverrouiller un Mac ou un iPhone par exemple.

Déverrouillage avec WearOS © Google

Déverrouiller sa voiture avec le smartphone dans la poche

En adoptant l’utilisation de la technologie Ultra-Wideband (UWB), Mountain View va améliorer la prise en charge de l’intégration des véhicules. Cette technologie permet à un téléphone de déverrouiller un véhicule jumelé sans qu’il soit nécessaire de tenir physiquement le téléphone près de la serrure.

Au lieu de cela, les utilisateurs pourront laisser leur téléphone dans leurs poches et pourront toujours accéder à leurs véhicules, comme ce que propose Toyota avec sa Smart Key, par exemple. Dans le même registre, rappelons que l’application mobile Android Auto est condamnée à disparaître au profit du mode conduite directement intégré à l’assistant.

Vers une meilleure intégration d’Android sur Windows

Google souhaite également renforcer la compatibilité d’Android avec les autres systèmes (surtout Windows), avec l’aide d’Acer, HP et Intel. D’ici à la fin de l’année, il sera possible de « rapidement » connecter son téléphone Android à un PC Windows avec Fast Pair afin de configurer des accessoires Bluetooth, synchroniser des messages texte et partager des fichiers avec Nearby Share, etc.

Une meilleure compatibilité avec Windows © Google

Basculement automatique de l’audio entre plusieurs appareils et audio spatial « dans les mois qui arrivent »

Google développe en outre une technologie qui permet de basculer automatiquement l’audio vers l’appareil que vous écoutez (sur certains écouteurs compatibles Bluetooth), à l’instar de ce que propose déjà Jabra. Si vous regardez un film au casque sur votre PC et que vous recevez un appel sur votre Android, le film se mettra en pause et le son du casque basculera automatiquement sur votre téléphone, puis reviendra au film lorsque vous aurez terminé.

Basculement automatique de l’audio © Google

La firme de Mountain View indique enfin que l’audio spatial arrivera « dans les mois qui arrivent et sur les appareils compatibles », sans plus de détails. « Cela vous donnera l’impression d’être vraiment là en adaptant le son en fonction des mouvements de votre têt et en positionnant l’audio dans l’espace tout autour de vous », indique Google. Pour mémoire, Netflix prend par exemple en charge l’audio spatial sur iPhone et iPad depuis cet été.

Chromecast sera également intégré à davantage de marques, à commencer par toutes les enceintes et barres de son intelligentes Bose, et ce, au cours des prochains mois.

Source : Google