Android : les nouvelles fonctionnalités ne concernent pas uniquement la version 12

Android est le système d’exploitation développé par Google et régulièrement mis à jour. Alors que la version 12 devrait sortir début octobre, l’entreprise a dévoilé de nouvelles fonctionnalités qui seront portées sur d’autres versions de l’OS, mais aussi sur des systèmes annexes comme Android TV.

Smartphone sous Android. Crédit : pixabay

Si l’on retrouve des nouveautés orientées divertissement, de nouvelles fonctions ciblent des personnes ayant des difficultés à utiliser leur appareil à cause de handicaps moteurs ou de blessures, bien que toutes personnes qui les trouveraient à leur goût seront libres de les utiliser.

Rendre les téléphones plus accessibles

Donner un accès plus simple à l’ensemble des utilisateurs est une priorité pour Google. Prévue pour le 30 septembre, une fonction « Camera Switches » fera son apparition. De la même manière que des gestes ont pu remplacer certains boutons physiques (comme le glissement vers le haut pour retourner à l’écran d’accueil), il s’agit de permettre l’utilisation d’expressions faciales à la place d’une gestuelle.

L’utilisateur pourra, s’il le souhaite, ouvrir la bouche ou regarder sur le côté pour revenir à l’écran d’accueil. Si l’idée en soi est d’améliorer la prise en main de l’appareil pour des personnes souffrant de trouble moteur, il faudra juger de l’efficacité du procédé en usage réel. Espérons que le téléphone ne considère pas un bâillement comme le signal pour réduire une série Netflix au moment crucial.

Dans le même esprit, le projet Activate se basera sur le même genre de technologie afin de permettre aux personnes les plus gravement atteintes de passer des appels ou contrôler certains aspects du téléphone : volume, écriture et lecture de SMS….

Google n’oublie pas non plus les malvoyants en mettant à jour Lookout et ajoutant la reconnaissance des écritures manuscrites et de la monnaie utilisée. Pour cette dernière fonction, elle se limite cependant à l’euro, le dollar et la roupie.

Des nouveautés pour la productivité

Google le sait bien, les téléphones ont le pouvoir d’absorber une grande partie de l’attention de l’utilisateur. Pour y remédier, une fonction « Heads Up » (lève la tête) est activable pour vous rappeler de faire attention à votre environnement. Par exemple, un message de type pop-up pourra vous rappeler de regarder devant vous lorsque le téléphone détecte que vous êtes en train de marcher.

L’assistant Google va recevoir une fonction de « to-do list » permettant d’inscrire tout type de rappel sur une liste consultable. Une fonction similaire existe déjà, mais nécessite d’entrer une date et une heure. Le but est de pouvoir constituer, vocalement, un post-it consultable à volonté.

Sur Android Auto, Waze a été complètement revu afin d’offrir une expérience plus épurée et vous permettre une conduite libérée de toute distraction. L’entreprise a également revu le mode nuit et ajouté des indications sur les voies à prendre.

Et enfin un peu de fun et de pratique

Pour terminer le tour, non exhaustif, des nouveautés, Google compte ajouter quelques fonctions pratiques ou purement ludiques. Côté Emoji, l’entreprise compte en ajouter pas moins de 1 500 au catalogue d’Emoji Kitchen existant, avec un tel ajout, une palette de possibilités s’ouvre aux utilisateurs.

Google Meet va proposer d’ajouter un fond animé afin d’apporter une touche de fun dans vos réunions. S’il était déjà possible de flouter votre arrière-plan, il sera maintenant possible de le remplacer par sélection d’images animées.

Le clavier Gboard reçoit lui aussi une mise à jour visant à le rendre plus pratique. Lorsque vous prenez une capture d’écran, copiez des coordonnées quelconques, le clavier vous proposera de le coller dans votre message de façon intuitive et rapide. De même, le correcteur s’améliore et vous fera des propositions de plus en plus précises pour compléter la suite de votre message en fonction de vos habitudes d’écriture.

Un dossier verrouillé fait également son apparition. Déjà disponible sur la gamme Pixel, dont la sortie de la version 6 approche à grands pas, cette fonction permet de cacher les médias sensibles des yeux indiscrets et de les protéger par mot de passe. Ainsi les photos, vidéos ou captures d’écran de ce dossier n’apparaîtront pas dans la galerie si la personne à qui vous prêtez votre téléphone pour regarder les photos du petit dernier a l’impolitesse de faire défiler plus que nécessaire.

Pour terminer, les téléphones Android pourront servir nativement de télécommande aux appareils Android TV. Une fonction qui va grandement simplifier l’utilisation de ces appareils sans avoir à jongler avec les 14 télécommandes présentes sur la table basse.

Source : phonearea