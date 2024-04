Android 15 : cette fonction va vous inciter à utiliser votre smartphone au lit

Android 15 pourrait intégrer une nouvelle option permettant d’assombrir encore plus l’écran lorsque vous le regardez dans un contexte de faible luminosité. Cette option risque de nous inciter encore plus à dégainer nos smartphones dans la pénombre de la chambre à coucher.

Au fil des jours, nous commençons enfin à prendre la mesure des nouveautés prévues par Google pour Android 15. Alors que la gestion des notifications devrait être simplifiée, Android Authority nous apprend que le futur OS pourrait inclure un nouveau réglage qui plaira aux personnes habituées à utiliser leur smartphone dans le lit. Et elles sont nombreuses !

Il faut dire que consulter les réseaux sociaux, lire des articles ou visionner des vidéos sont des activités tentantes lorsqu’on se retrouve dans la pénombre de la chambre à coucher. Cette pratique est pourtant néfaste, mettant notamment à mal notre capacité à nous endormir tout en amplifiant la fatigue oculaire. Pour limiter cette dernière, Google a déjà déployé plusieurs fonctionnalités à l’instar de la luminosité adaptative, du filtre anti-lumière bleue ou de l’option d’atténuation supplémentaire.

Android 15 pourrait vous permettre d’atténuer encore plus la luminosité de l’écran

Pour autant, tous les écrans de smartphones ne sont pas égaux en matière de luminosité minimale. Certains s’assombrissent notamment moins que d’autres, ce qui rend leur utilisation dans l’obscurité beaucoup moins confortable. Pour y remédier et rendre l’assombrissement poussé plus accessible, Google s’apprêterait à lancer une option “encore plus sombre” qui serait capable de réduire encore plus la luminosité de l’écran.

Pour rappel, l’option “Atténuation supplémentaire” peut s’activer dans la section Accessibilité des paramètres. Elle permet de faire varier l’intensité de l’écran au-delà du paramètre de luminosité minimale afin de bénéficier d’un affichage plus confortable. Dès lors, quelle serait l’utilité d’une nouvelle fonctionnalité ? Android Authority explique que la nouvelle option ferait cause commune avec la luminosité adaptative déjà existante.

Pour résumer, Android 15 serait capable de réduire automatiquement la luminosité (sous le seuil minimal habituel) lorsque l’éclairage ambiant sera vraiment faible. Les utilisateurs n’auraient ainsi pas à farfouiller dans les paramètres pour activer manuellement la fonction “Atténuation supplémentaire”. Et recommencer la procédure pour retrouver une luminosité plus forte pendant la journée. Un gain de praticité bienvenu.

A noter que cette nouveauté n’a pas été introduite sur la première version bêta d’Android 15. Il faudra surveiller les prochaines moutures pour savoir si elle sera bien au programme des festivités.