Android 14 : attention la dernière bêta rend votre Pixel inutilisable, ne la téléchargez pas

Un Google Pixel

Si vous possédez un téléphone Pixel de Google, vous devez faire attention à la dernière mise à jour d’Android 14. Selon le site 9to5Google et certains utilisateurs sur Reddit, la mise à jour QPR3 Beta 2 provoque des blocages de l’appareil lorsqu’elle est installée par sideloading. Elle aurait la fâcheuse tendance à transformer les Pixel en jolis presse-papiers.

Android 14 : la mise à jour QPR3 Beta 2 fait planter les Pixel

Le sideloading consiste à transférer la mise à jour depuis un ordinateur vers le téléphone (sans passer par le réseau mobile ou le Wi-Fi). C’est une méthode utilisée par les testeurs de logiciels bêta, ou par ceux qui veulent accéder à des fonctionnalités avant tout le monde.

Le problème, c’est qu’après avoir installé la mise à jour QPR3 Beta 2 par sideloading, les téléphones Pixel ne redémarrent plus correctement. Ils restent bloqués sur le logo Google, sans accéder à l’écran d’accueil. C’est ce qu’on appelle un soft brick, par opposition à un hard brick qui rend le téléphone totalement inutilisable.

À lire : Android 14 : quand votre smartphone recevra la mise à jour ?

Heureusement, il existe une solution pour débloquer les téléphones Pixel affectés. Il suffit de réinstaller la mise à jour précédente, QPR3 Beta 1, par sideloading également. Cette version ne présente pas le même défaut, et permet de retrouver un fonctionnement normal.

Ce problème ne concerne pas ceux qui ont installé la mise à jour QPR3 Beta 2 par OTA, c’est-à-dire par le réseau mobile ou le Wi-Fi. C’est la méthode la plus courante et la plus sûre pour mettre à jour son téléphone. Un utilisateur sur Reddit a même affirmé avoir réussi à installer la mise à jour QPR3 Beta 2 par sideloading sur son Pixel Fold, le modèle pliable de Google, sans rencontrer de souci.

On ne sait pas encore quelle est la cause exacte de ce bug, ni si Google va le corriger rapidement. En attendant, il est conseillé de télécharger la dernière mise à jour QPR uniquement par OTA, pour éviter de se retrouver avec un téléphone bloqué.