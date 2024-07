Utilisateurs de Pixel 6 attention, cette manipulation risque de le rendre inutilisable

Réinitialiser son smartphone peut permettre de résoudre certains soucis. Dans le cas des Pixel 6, 6a et 6 Pro, cela produirait toutefois l’effet inverse. Plusieurs utilisateurs signalent que leur smartphone affiche un message d’erreur une fois réinitialisé, refusant de démarrer.

Google Pixel 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le Pixel 6 et ses déclinaisons 6 Pro et 6a font actuellement des siennes. Ces derniers jours, les forums et les réseaux sociaux pullulent de témoignages faisant état d’un problème très préoccupant sur les trois smartphones. Une fois réinitialisés aux paramètres d’usine, les Pixel 6 sont littéralement bloqués, affichant plusieurs messages d’erreur alarmants.

Lorsque le bug survient, le message suivant surgit après le redémarrage : “Impossible de charger le système Android. Vos données sont peut-être corrompues. Si vous continuez à recevoir ce message, vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation des données d’usine et effacer toutes les données utilisateur stockées sur cet appareil”.

Des Pixel 6 bloqués après avoir été réinitialisés

Si vous procédez de nouveau à une réinitialisation, cela ne résoudra toutefois pas le problème. Un nouveau message d’erreur apparaîtra pour vous notifier l’absence du fichier tune2fs (en référence à la commande Unix utilisée pour déterminer les paramètres du système de fichiers). Cette spirale infinie d’erreurs est très problématique puisqu’elle “brique” littéralement les Pixel concernés, les rendant inutilisables.

Si une restauration permet habituellement de résoudre certains problèmes (ralentissements, applications bloquées, erreurs logicielles, etc), évitez de faire cette manipulation jusqu’à nouvel ordre. Pour le moment, Google n’a pas encore communiqué. Nous attendons notamment de pied ferme la livraison d’un correctif.

Ce n’est pas la première fois que les Pixel 6 tirent la langue, ce qui explique l’agacement des utilisateurs touchés par cet énième dysfonctionnement. L’été dernier, une mise à jour avait notamment provoqué des chutes d’autonomie et des surchauffes. En 2021, des problèmes d’écran étaient survenus sur les Pixel 6 et 6 Pro ainsi que des problèmes de réseau.