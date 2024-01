Android 15 : les widgets sur l’écran de verrouillage feraient leur grand retour

Android 15, « Vanilla Ice Cream », dont la sortie est prévue pour la fin de l’année, pourrait réintroduire une fonctionnalité très demandée par les utilisateurs : les widgets sur l’écran de verrouillage. Ces éléments interactifs, qui affichent des informations ou des raccourcis vers des applications, permettraient de rendre l’écran de verrouillage plus utile et plus personnalisable.

Cette fonctionnalité, qui avait disparu depuis Android 5, pourrait offrir plus de personnalisation.

Elle pourrait faire partie d’Android 15, normalement annoncé cet été.

Android 15, la prochaine version majeure du système d’exploitation mobile de Google, pourrait offrir la possibilité de personnaliser leur écran de verrouillage avec des widgets. Cette fonctionnalité, qui avait disparu depuis Android 5, permettrait d’accéder à des informations ou des applications sans déverrouiller le téléphone.

Les widgets sur l’écran de verrouillage ferait leur grand retour avec Android 15

C’est ce que révèle Mishaal Rahman, un expert en Android, qui a fouillé le code de la dernière version bêta d’Android 14, la mise à jour trimestrielle actuelle du système d’exploitation. Dans un article publié sur Android Authority, il explique comment il a réussi à activer une option cachée qui lui a permis d’ajouter des widgets à son écran de verrouillage.

En glissant vers la droite sur l’écran de verrouillage, il a accédé à un nouvel espace où il a pu choisir parmi quelques applications Google qui supportent l’affichage sur l’écran de verrouillage, comme Google Calendar, Google Finance ou Horloge. Les widgets apparaissent alors sous l’interface principale de l’écran de verrouillage, ce qui montre que la fonctionnalité est encore en cours de développement.

Rahman précise que cette option pourrait être réservée aux appareils qui prennent en charge le mode hub d’Android, c’est-à-dire les tablettes comme la tablette Pixel. Il ajoute que Google pourrait utiliser son widget « En un coup d’œil », qui est exclusif aux téléphones Pixel, pour proposer une fonctionnalité similaire aux autres téléphones Android.

Les widgets sur l’écran de verrouillage avaient été abandonnés après Android 5

Les widgets sur l’écran de verrouillage sont une fonctionnalité qui existait déjà sur Android entre les versions 4.2 et 5, mais qui a été supprimée par la suite. Elle permettait de consulter des informations ou de lancer des applications sans avoir à déverrouiller son téléphone, pratique.

Android 14 a déjà apporté des améliorations à la personnalisation de l’écran de verrouillage, avec de nouveaux styles d’horloge, un fond d’écran généré par l’IA et des icônes de raccourci modifiables. Mais le retour des widgets serait un atout supplémentaire pour rendre l’écran de verrouillage plus attrayant et plus fonctionnel.

Google n’a pas encore confirmé l’existence de cette fonctionnalité, ni sa date de lancement. Il est possible qu’elle fasse partie des prochaines mises à jour trimestrielles d’Android 14, prévues en mars et en juin. Mais il est plus probable qu’elle soit réservée à Android 15, la prochaine version majeure du système d’exploitation, qui devrait être annoncée cet été à Google I/O et déployée sur les téléphones à partir de l’automne, après plusieurs phases de bêta.

Les utilisateurs d’iPhone, quant à eux, disposent déjà de widgets sur leur écran de verrouillage depuis iOS 16, sorti en 2022, et sur leur iPad depuis iPadOS 17, sorti en 2023. Ces widgets sont assez simples et affichent des informations limitées, mais ils sont assez personnalisables.