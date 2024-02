Android 15 va aider votre grand-mère à utiliser plus facilement son téléphone

© Envato

Android 15 devrait commencer à se dévoiler en bêta d’ici quelques semaines. En attendant, il est possible d’anticiper certaines nouveautés en explorant les entrailles de l’itération actuelle. Dans la première version bêta d’Android 14 QPR3, Android Authority a repéré une section cachée des paramètres dédiée à une nouvelle fonctionnalité nommée “préréglage facile”. Concrètement, ce mode a pour vocation d’aider les néophytes de la tech à prendre en main plus facilement leur smartphone.

Des chaînes de caractères nous révèlent en effet que ce mode simplifiera l’interface pour améliorer la lisibilité tout en facilitant la navigation. Dans le détail, il pourra notamment agrandir les icônes et le texte, ajouter du contraste et du gras et intégrer des boutons de navigation en bas de l’écran. De quoi aider les utilisateurs âgés et les personnes ayant des problèmes de vue à naviguer plus facilement sur leur téléphone.

Android 15 : vers un mode pour simplifier la navigation

Il existe certes déjà des applications tierces ou des fonctionnalités maison qui offrent ce type de service. Quand bien même, inclure un mode natif pour les néophytes des nouvelles technologies a tout de la bonne idée. Bien qu’il apparaisse dans la version Android 14 QPR3 Beta 1, il est toutefois peu probable que Google le déploie en juin lors de l’arrivée de la mouture stable de QPR3.

Google travaille simultanément sur les versions QPR et Android 15, d’où l’évocation du mode de “préréglage facile” dans les chaînes de caractères. Nous devrions en savoir plus très prochainement, une fois que Google aura lancé la phase Developer Preview.

En attendant, notez que d’autres fonctionnalités attendues sur le futur OS commencent à se dévoiler. On pense notamment à la démocratisation du mode bord à bord, au retour des widgets sur l’écran de verrouillage ou encore aux alertes lorsque votre batterie sera en fin de vie.