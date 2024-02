Android Auto : la commande vocale ne marche plus, Google Assistant affiche une erreur

Google Assistant ne marche plus chez certains utilisateurs d’Android Auto depuis au moins la mise à jour 11.1. Lorsqu’un utilisateur veut utiliser la commande vocale, un message d’erreur s’affiche.

Android Auto

Depuis Android Auto 11.1, Google Assistant affiche un message d’erreur lorsque l’utilisateur tente une commande vocale

Plusieurs dizaines d’utilisateurs ont partagé ce problème sur les forums Google

Google n’a pas apporté de réponse

Android Auto est très populaire auprès des automobilistes. Le système d’exploitation ne cesse de s’enrichir alors que la version 11.3, désormais en bêta, amène de belles nouveautés. Mais aujourd’hui, place à un sujet moins joyeux puisque de récentes mises à jour causent des problèmes avec Google Assistant.

À lire > Android Auto : la vue en 3D arrive chez Google Maps pour une navigation réaliste

Un message d’erreur de la commande vocale Google Assistant

Plus précisément, certains utilisateurs se retrouvent face à un message d’erreur lorsqu’ils tentent une commande vocale. Sachant que c’est une fonctionnalité essentielle d’Android Auto, ce bug a de quoi agacer. Il permet de gérer les appels, la musique ou encore définir la destination au GPS. Si Google Assistant marche mal, c’est un énorme problème qui ne peut pas être ignoré.

Sur les forums d’assistance de Google, plusieurs dizaines d’utilisateurs se sont plaints de ce problème depuis le déploiement de plusieurs mises à jour. Malheureusement, Google n’a pas réagi à ces plaintes. Elles ont beau être peu nombreuses par rapport à l’ensemble des utilisateurs, elles restent tout de même préoccupantes.

D’après plusieurs rapport, c’est à minima la mise à jour 11.1 qui marque le début de ce problème. Mais il est aussi possible qu’une update de Google Assistant ait provoqué ce bug. C’est depuis fin janvier 2024 que ce blocage au niveau de la commande vocale est rapporté par plusieurs utilisateurs. Personne n’est à l’abri.

Pour rappel, la bêta d’Android Auto 11.3 est disponible. Les utilisateurs inscrits au programme bénéficient déjà de cette version mais il est aussi possible de télécharger l’APK à cette adresse.

Lorsque le fichier APK est sur votre smartphone, il suffit de sélectionner le fichier pour lancer l’installation. Votre téléphone vous guide pas à pas à travers les étapes. Cette démarche ne prend que quelques secondes et elle est très facile.

Pour le moment, on ne sait pas grand chose sur les nouveautés si ce n’est que Google Assistant, justement, a droit à une animation inédite. L’IA est également intégrée, progressivement, et certains chanceux profitent désormais de ce coup de pouce. L’assistant vocal peut suggérer des réponses comme l’heure d’arrivée via Google Maps lorsque quelqu’un demande le temps de trajet, par exemple.