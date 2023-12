Android Auto va enfin résumer vos messages reçus avec l’Assistant Google

Android Auto © Shutterstock.com

Android Auto, le système qui permet d’utiliser les applications de votre smartphone sur l’écran de votre voiture, va bientôt bénéficier d’une nouvelle fonctionnalité : la possibilité de résumer vos messages avec l’aide de l’Assistant Google. Cette option, qui sera disponible dans une prochaine mise à jour, vise à réduire les distractions au volant et à améliorer la sécurité routière.

Un résumé des messages importants lu à voix haute par Android Auto

Lorsque vous recevez un message en conduisant, Android Auto vous en informe et le lit même à haute voix. Mais si vous recevez trop de messages, notamment dans des conversations de groupe, cela peut devenir irritant et perturbant. Pour éviter cela, Android Auto va utiliser l’intelligence artificielle de l’Assistant Google pour vous faire un résumé des messages les plus importants.

Selon le site 9To5Google, qui a repéré des indices dans le code de l’application Android Auto, cette fonctionnalité sera activée par défaut, mais vous pourrez la désactiver à tout moment dans les paramètres. Lors du processus de configuration, Android Auto vous avertira que ces résumés seront générés par l’intelligence artificielle, et qu’il est donc possible qu’il y ait des erreurs.

Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible, mais elle devrait arriver prochainement, puisque les chaînes de code correspondantes ont été ajoutées dans la version 14.52 de l’application Android Auto, qui est actuellement en version bêta.

Android Auto n’est pas le seul produit Google à proposer de résumer les messages. Google Chat, le service de messagerie instantanée de la firme, dispose d’une option similaire pour les espaces, qui sont des salons de discussion thématiques. L’Assistant Google peut ainsi vous faire un récapitulatif des messages que vous avez manqués dans un espace, pour vous aider à vous remettre à la page.