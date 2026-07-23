Android Auto et CarPlay : la messagerie la plus populaire au monde arrive enfin sur votre tableau de bord

Envoyer un message WhatsApp au volant sans lâcher le regard de la route, c’est enfin possible pour de vrai. Meta lance une application dédiée pour CarPlay et Android Auto, avec une interface complète : conversations, appels mains libres, historique et contacts favoris, le tout accessible directement sur l’écran de votre voiture. Une mise à jour gratuite, disponible dès maintenant sur iPhone et Android.

L’application WhatsApp sur CarPlay. © Meta

Pendant des années, WhatsApp en voiture se résumait à un dialogue frustrant (et parfois truffé de bugs) avec Siri ou Google Assistant. On dictait un message, on écoutait la réponse lue d’une voix synthétique, et c’était à peu près tout. Les possesseurs de véhicules compatibles CarPlay ou Android Auto le savent : l’intégration existante tenait davantage du bricolage que de l’expérience aboutie. Meta vient d’y remédier.

Une interface taillée pour le volant

Dans un billet publié le 22 juillet sur son blog officiel, WhatsApp détaille le contenu de cette refonte. L’application propose désormais un écran dédié, accessible directement depuis le tableau de bord de CarPlay ou Android Auto. Trois onglets structurent la navigation : la liste des conversations récentes, l’historique des appels et les contacts favoris. On peut écouter ses messages entrants, y répondre vocalement, passer un appel ou en recevoir un, le son étant routé vers les haut-parleurs du véhicule. Aucun clavier ne s’affiche : toute l’interaction repose sur les commandes vocales, conformément aux exigences de sécurité des deux plateformes.

Une salve de nouveautés multi-appareils

WhatsApp ne s’est pas contenté de la voiture : la messagerie permet désormais de créer un compte directement depuis un iPad, sans passer par un iPhone au préalable. Sur le web et le bureau, l’ouverture et l’annotation de PDF se font sans quitter la conversation, grâce à une intégration d’Adobe Acrobat. Enfin, le partage de musique depuis Apple Music ou Spotify vers les Statuts fait son apparition.

Pour profiter de la nouvelle interface embarquée, aucune manipulation complexe n’est requise : il suffit de mettre à jour WhatsApp depuis le Google Play Store ou l’App Store, puis de reconnecter son smartphone au système d’infodivertissement. L’icône de l’application apparaîtra alors sur l’écran d’accueil de CarPlay ou Android Auto.

Source : WhatsApp Blog