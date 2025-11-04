Android Auto ne fonctionne plus sur ces smartphones, les utilisateurs irrités

Une fois n’est pas coutume, Android Auto dysfonctionne chez certains utilisateurs. Selon les témoignages, c’est la mise à niveau vers Android 16 qui perturbe le fonctionnement de l’application embarquée.

Nombre de personnes misent sur Android Auto pour lancer leurs applications sur l’écran d’infodivertissement de leur voiture. Malheureusement, le système embarqué souffre régulièrement de dysfonctionnements qui parasitent l’expérience utilisateur. Aux dernières nouvelles, ce sont certains smartphones mis à niveau vers Android 16 qui font des siennes. Plusieurs utilisateurs dénoncent un dysfonctionnement majeur sur le forum d’entraide de Google.

“Lorsque j’essaie de me connecter à Android Auto, l’écran de ma voiture devient noir pendant 10 à 15 secondes, puis affiche ‘Connexion impossible’. Sur mon téléphone, l’icône de localisation clignote frénétiquement pendant la tentative de connexion”, déplore un usager de Pixel 9 Pro XL. “J’ai le même problème avec mon Samsung Galaxy A35. Depuis la mise à jour vers Android 16, Android Auto se déconnecte et se reconnecte sans cesse après une minute”, renchérit un autre.

Android 16 fait dysfonctionner Android Auto, un correctif attendu

Des problèmes similaires étaient survenus plus tôt cette année, peu après le déploiement de la nouvelle version de l’OS sur les premiers appareils. Mais le dysfonctionnement persiste depuis l’installation des mises à jour d’octobre, confirme le site Auto Evolution, témoignage d’un usager à l’appui. Ce dernier indique d’ailleurs que la panne se produit avec ou sans câble.

Pour le moment, aucune solution viable n’a été trouvée. Vider le cache et les données n’a eu aucun effet, de même pour la réinstallation d’Android Auto. Seule une solution de dépannage temporaire permet d’obtenir un court répit : rendez-vous dans le Play Store puis désinstallez les mises à jour d’Android Auto avant de les réinstaller. “Cela résoudra le problème pour les 1 à 3 prochaines connexions, mais il finit toujours par se reproduire”, précise un utilisateur.

Le souci a été remonté à Google. Espérons qu’un correctif soit déployé rapidement dans les prochaines mises à jour. Pour rappel, des nouveautés intéressantes attendent les usagers, notamment du côté de Google Maps qui bénéficie de deux améliorations majeures sur Android Auto.