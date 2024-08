Android Auto : un bug avec les commandes vocales met les conducteurs en colère

La conduite connectée promet de simplifier l’expérience au volant, mais un bug d’Android Auto perturbe la commande vocale, essentielle pour la sécurité routière. Les usagers se plaignent de malentendus récurrents avec Google Assistant, rendant la conduite risquée et frustrante, surtout après une récente mise à jour suspecte.

Android Auto : encore un bug avec les commandes vocales

La conduite connectée est censée simplifier la vie au volant. Mais en ce moment, de nombreux usagers d’Android Auto voient leur expérience gâchée par un bug particulièrement agaçant. En effet, la fonctionnalité de commande vocale, pourtant essentielle pour la sécurité routière, semble avoir des ratés.

Mystère à bord : pourquoi Android Auto ne comprend plus vos commandes vocales ?

Passer un appel en voiture était jusqu’alors un jeu d’enfant : il suffisait de prononcer le nom du contact à appeler. Mais depuis quelques jours, le système semble avoir du mal à comprendre les requêtes vocales. Après avoir lancé une commande, Google Assistant demande invariablement de répéter le nom du destinataire, rendant l’opération fastidieuse et dangereuse.

Si le problème ne touche pas l’ensemble des usagers, les témoignages se multiplient sur les forums et réseaux sociaux. Certains conducteurs signalent également des difficultés pour envoyer des messages texte par la voix. Les causes exactes de ce dysfonctionnement restent à éclaircir, mais une mise à jour récente d’Android Auto ou de l’application Google est fortement suspectée.

Malgré quelques solutions de contournement proposées par certains, le problème persiste pour la majorité. Face à cette situation, Google se doit de réagir rapidement pour corriger ce bug majeur. En attendant, les automobilistes impactés n’ont d’autre choix que de recourir à des méthodes alternatives, moins pratiques et plus risquées (kit mains-libres Bluetooth indépendant, commandes au volant, etc).

Il existe toutefois une solution à tenter si vous avez un smartphone Samsung :

Rappelons que ce bug qui bloque les commandes vocales de Google Assistant pour de nombreux modèles de voitures et de smartphones avait déjà fait des siennes il y a quelques mois. Vous êtes confronté à ce problème ? Faites-nous part de votre expérience en commentaires.