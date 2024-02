Comment remplacer l’Assistant Google par Gemini sur votre smartphone ?

© Envato

Jadis nommée Bard, l’IA générative de Google a été renommée Gemini il y a quelques jours. L’agent conversationnel met désormais en avant le nom du modèle multimodal qui le propulse. A l’occasion de ce rebranding, le géant a lancé une application Android qui n’est pas encore officiellement accessible en France via le Play Store.

Pour autant, il est tout à fait possible de l’installer en passant par un chemin légèrement détourné. Une fois téléchargé, vous pourrez même en faire votre nouvel assistant personnel au détriment de l’Assistant Google qui a perdu récemment pas moins de 17 fonctionnalités. C’est justement ce que nous allons voir ci-dessous.

A lire > Gemini 1.5 : Google repousse les frontières de l’IA avec des fonctionnalités inédites

Google a déjà préparé le terrain pour les utilisateurs français. Il suffit simplement de récupérer l’application au format APK dans un magasin alternatif digne de confiance. Voici la marche à suivre :

Téléchargez l’APK de la dernière version disponible de Gemini sur le site APKMirror.

Il s’agit désormais d’autoriser l’installation d’applications inconnues.

Lorsque vous tenterez d’ouvrir le fichier, une boîte de dialogue vous permettra normalement d’accéder immédiatement au bon menu.

© Tom’s Guide

Sinon, suivez le chemin suivant : Paramètre > Sécurité > Installation applis inconnues .

. Accordez l’autorisation au navigateur avec lequel vous avez téléchargé l’APK. Il est recommandé de retirer l’autorisation dans la foulée, par mesure de sécurité.

Installez Gemini.

© Tom’s Guide

Vous pouvez désormais accéder à Gemini en français. Celui-ci promet d’être votre “nouvel assistant IA expérimental”, pouvant vous “aider à rédiger, planifier, apprendre et plus encore”. Comme prévu, Gemini est prédestiné à remplacer l’Assistant Google. Il peut notamment prendre en charge des commandes rapides (envoyer un message, régler des minuteurs, etc) et puiser dans son immense base de données pour répondre à vos questions.

Vous pourrez l’interpeller avec l’habituel “Hey Google” (ou “Ok Google”) ou en maintenant votre doigt appuyé sur le bouton central. Pour faire la transition :

Ouvrez Gemini. Pour fonctionner, l’application vous demandera potentiellement de mettre à jour l’application Google.

Cliquez ensuite sur Commencer.

Acceptez les conditions d’utilisation.

Appuyez ensuite sur l’icône en haut à droite puis sur Paramètres > Assistants numériques de Google.

© Tom’s Guide

Cochez la case à côté de Gemini.

C’est tout bon ! Gemini reprend désormais le flambeau de l’Assistant Google. Vous pouvez y accéder via vos raccourcis habituels.