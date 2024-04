Android Auto : un bug empêche les utilisateurs d’envoyer des messages WhatsApp

Plusieurs utilisateurs d’Android Auto sont confrontés à un problème agaçant. L’application WhatsApp ne parvient pas à envoyer les messages qu’ils dictent via l’Assistant Google. Il semblerait qu’un changement côté serveur soit en cause.

Android Auto est optimisé pour les conducteurs. Ces derniers peuvent interagir avec de nombreuses applications en déclamant leurs instructions grâce à l’Assistant Google. Ils peuvent par exemple dicter leurs messages et les envoyer tout en restant concentré sur la route. Actuellement, plusieurs utilisateurs sont toutefois privés de cette fonctionnalité avec WhatsApp, comme nous l’apprennent plusieurs témoignages postés sur les réseaux sociaux et le forum d’entraide de Google.

“Je demande à Android Auto d’envoyer un message WhatsApp, il suit tout le processus et confirme qu’il l’a envoyé. Or quand je regarde WhatsApp ensuite, je constate qu’aucun message n’a été envoyé”, se plaint un utilisateur. “J’ai remarqué au cours des 2-3 derniers jours qu’Android Auto n’enverra pas réellement de messages WhatsApp, bien qu’il me dise qu’il les a envoyés”, confirme un autre usager.

WhatsApp fait des siennes sur Android Auto

Pour résumer, il est toujours possible d’écouter les messages reçus sur WhatsApp. Lorsque vous dictez une réponse ou un nouveau message, l’Assistant Google le relit et fait mine de l’envoyer. Sauf que dans les faits, le message n’est pas transmis. Aucune trace de ce dernier n’est d’ailleurs visible dans l’application, obligeant l’usager à répéter l’opération sur son smartphone.

Le problème, qui touche seulement certains utilisateurs, ne semble pas provenir de la dernière mouture d’Android Auto. Le dysfonctionnement aurait plutôt été causé par des changements côté serveur. Il est aussi possible que le souci provienne directement de WhatsApp. Pour le moment, Meta et Google n’ont pas publié de communiqué à ce sujet. On ignore donc quand un correctif sera déployé.

Ce n’est pas la première fois que WhatsApp dysfonctionne sur Android Auto. Déconnexion des appels, blocage ou plantage, notifications qui ne s’affichent pas, messages non envoyés… Il y a quelques mois, plusieurs problèmes avaient été signalés par les utilisateurs.