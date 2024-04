Android Auto 11.7 est déjà disponible avec un changement surprenant

© Envato

Il y a quelques semaines, Google lâchait dans la nature la bêta d’Android Auto 11.6 qui incluait seulement des correctifs et des optimisations. Alors que le mois d’avril débute à peine, il est d’ores et déjà possible de passer à l’itération suivante. Snobant la phase bêta, Android Auto 11.7 est disponible en version stable. Il se déploie ainsi progressivement via le Google Play Store. Pour l’installer manuellement, vous pouvez récupérer son fichier d’installation au format APK en cliquant ici.

Comme à l’accoutumée, Google n’a pas mis à jour le journal de modifications d’Android Auto. Généralement, le géant ne communique pas sur les mises à jour de son système d’infodivertissement sauf quand ces dernières incluent de nouvelles fonctionnalités notables. Le cas échéant, il publie un article sur son blog pour détailler les nouveautés.

Android Auto 11.7 : l’Assistant Google snobe les autres applications de navigation

Le site Auto Evolution signale toutefois un changement étonnant qui s’apparente à un bug. Lorsqu’une requête de navigation est soumise à l’Assistant Google, ce dernier donne la primeur à Google Maps. Autrement dit, même si vous exécutez une autre application GPS comme Waze ou Sygic, la commande sera envoyée à Google Maps. L’application alternative que vous utilisiez sera automatiquement fermée.

Ce changement empêche donc d’utiliser l’Assistant Google avec une autre application de navigation. A priori, il s’agit d’un bug qui touche seulement certains smartphones. Nous avons en effet peine à croire que Google se permette de snober à ce point les autres applications GPS. Pour le moment, le bug supposé a notamment été constaté sur un Galaxy S22+ tournant sous Android 14. Le fait qu’Android 11.7 ait sauté la phase bêta pourrait expliquer la survenue d’un tel problème.

Toujours au rayon des bugs, des utilisateurs ont rapporté dernièrement avoir des problèmes avec le mode sombre d’Android Auto qui ne s’affiche plus la nuit venue.