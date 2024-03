Android Auto : la bêta 11.5 est là avec des résumés de messages pilotés par l’IA

Android Auto 11.5 beta est enfin disponible ce 4 mars 2024. Alors, quoi de neuf ? Cette nouvelle version introduit subtilement les résumés de messages assistés par IA, visant à simplifier les interactions conducteur-smartphone pour une conduite plus attentive. On vous explique.

Android Auto beta 11.5 est disponible

L’intelligence artificielle débarque sur Android Auto avec la version bêta 11.5, promettant de transformer votre manière de gérer vos messages en conduisant. Cette mise à jour majeure introduit des résumés automatiques et intelligents, vous permettant de rester concentré sur la route tout en restant informé de l’essentiel.

Android Auto 11.5 Beta se lance avec des résumés de messages alimentés par l’IA

Fini le temps où vous deviez détourner votre attention pour lire vos messages. Grâce à l’IA, Android Auto 11.5 analyse vos conversations et génère des résumés concis et précis. Vous pouvez ainsi consulter l’expéditeur, le sujet et les points clés du message en un clin d’œil, sans quitter la route des yeux.

Vous pouvez personnaliser votre expérience en choisissant les notifications que vous souhaitez recevoir et les informations que vous souhaitez voir résumées. Vous pouvez également désactiver cette fonctionnalité à tout moment et retrouver le fonctionnement classique d’Android Auto. Nous vous avions expliqué ici comment fonctionne cette nouveauté.

Vous pouvez activer la fonction de résumé des messages directement dans les Paramètres > Notifications > Résumé des messages.

À ce stade, aucun autre changement notable n’a été observé, et Google n’a pas mis à jour la liste des bugs connus. Cela suggère que la version 11.5 pourrait se concentrer principalement sur les ajustements internes et la préparation pour les fonctionnalités futures (telles que ces résumés de messages par IA).

Pour les testeurs bêta, la mise à jour sera déployée automatiquement. Les autres peuvent télécharger le fichier APK depuis APKMirror, tout en étant conscients des risques potentiels d’instabilité liés aux logiciels en pré-lancement. Notez que la version 11.4 d’Android Auto est disponible depuis la semaine dernière (sur le canal stable).

