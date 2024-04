Android 15 : Google Messages vous permettra d’envoyer des messages par satellite à vos proches

Google travaille sur l’intronisation des communications par satellite depuis un bon bout de temps. Celle-ci permettra de contacter le monde extérieur même lorsque le réseau mobile est inexistant. Bonne nouvelle, cette fonctionnalité devrait enfin sortir du labo prochainement. Il y a quelques jours, la bêta de Google Messages a notamment révélé plusieurs indices sur le déploiement à venir de cette nouvelle option.

Dans la dernière version bêta de l’application (20240329_01_RC00), des chaînes de caractères nous en disent plus sur le fonctionnement des futures communications par satellite. Google conseille notamment de “rester dehors avec une vue dégagée sur le ciel” pour envoyer et recevoir des messages par ce biais. Il est également précisé que la communication par satellite “peut prendre plus de temps” et qu’elle se cantonne à l’envoi de messages textes (pas de photos ou de vidéos).

Google Messages : la communication par satellite ne sera pas réservée aux SOS d’urgence

Par ailleurs, il sera possible d’utiliser cette fonctionnalité pour toutes les communications. “Vous pouvez envoyer des messages à n’importe qui, y compris aux services d’urgence”, peut-on notamment lire. Autrement dit, la connectivité satellitaire ne se cantonnera pas aux SOS d’urgence. Les utilisateurs pourront converser par satellite avec leurs proches, probablement grâce à la capacité de “messagerie bidirectionnelle” offerte par Garmin qui fait cause commune avec Google.

A titre de comparaison, la fonctionnalité satellitaire de l’iPhone permet de contacter les secours. Mais vous ne pouvez pas envoyer de messages à vos contacts à votre guise. Il est seulement possible de partager certaines informations (réponses au questionnaire d’urgence, localisation, messages échangés avec les secours) avec vos contacts d’urgence.

La connexion par satellite devrait être introduite dans le prochain système d’exploitation Android 15. D’autres fonctionnalités sont évidemment attendues. Voici un récapitulatif des nouveautés introduites dans la Developer Preview 2 de l’OS en chantier.