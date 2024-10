Animal Crossing: Pocket Camp, c’est fini… Ou pas !

Nintendo

Lancé en novembre 2017, Animal Crossing: Pocket Camp est une version mobile dérivée du Jeu Animal Crossing sur Switch. Gratuite (mais proposant des achats intégrés) elle vous met dans la peau d’un propriétaire de camping. Vous devrez créer votre lieu de villégiature et accueillir des campeurs.

Le jeu propose de nombreuses options pour personnaliser votre camping, mais vous devez aussi prendre en compte les demandes des campeurs qui y viennent afin de les garder. En plus du camping, la carte propose de visiter plusieurs îles. Sur chacune, une activité vous attend.

Chasse aux papillons, pêches, etc. Cela vous permettra de remplir des commandes pour d’autres personnages et ainsi gagner des cadeaux et ressources qui vous permettront de meubler votre domaine. De plus, des évènements saisonniers vous permettent d’ajouter des décors spécifiques.

Le jeu propose aussi une composante multijoueur où vous pouvez avoir des amis et leur envoyer des cadeaux ou des aides. Il n’y a par contre pas de canal de discussion, le jeu s’adressant aussi aux plus jeunes.

Animal Crossing: Pocket Camp Complet arrive en décembre

Nous vous l’annoncions déjà au mois d’août dernier, après 7 ans de bons et loyaux services, Animal Crossing: Pocket Camp en version gratuite va donc disparaître. Sa fin programmée aura lieu le 28 novembre prochain à 15h UTC (soit 16h en France). Il va être remplacé par une version payante, mais qui sera jouable hors ligne (plus besoin d’une connexion internet en continu). Une connexion sera parfois nécessaire pour vérifier les mises à jour du jeu et télécharger des données.

Dans la continuité, Animal Crossing: Pocket Camp Complet ouvrira ses portes le 3 décembre 2024. Vous pouvez d’ailleurs déjà vous prescrire afin d’être informé immédiatement à l’ouverture des achats pour Android et iOS.

Pre-orders and pre-registration for Animal Crossing: Pocket Camp Complete have started, so check it out!



App Store https://t.co/VqFddu25r9

Google Play https://t.co/lGHUCOMqm8#PocketCamp pic.twitter.com/f6R1UMNwPv — Pocket_camp (@Pocket_Camp) October 28, 2024

Le jeu sera payant, mais surtout, il sera moins cher les premiers mois. Ainsi, si vous l’achetez entre sa sortie et le 31 janvier 2025, il ne vous coûtera que 9.99 €, ensuite le prix grimpera à 19.99 € (une sacrée différence).

Les utilisateurs disposant d’un compte Nintendo relié à leur jeu Animal Crossing: Pocket Camp pourront récupérer leurs données de jeu dans Animal Crossing: Pocket Camp Complet en se connectant au même compte.

Vous avez donc jusqu’au 28 novembre pour créer le compte gratuit et le relier à votre jeu si vous souhaitez passer à Animal Crossing: Pocket Camp Complet.

Sachez par ailleurs que tous les systèmes liés aux paiements internes du jeu vont disparaître, ainsi les tickets verts (pensez à les utiliser avant la clôture du jeu) et tous les avantages liés à l’abonnement Pocket Camp Club ne seront plus présents dans la version complète.

Autre gros changement : les capacités multijoueurs de Pocket Camp seront supprimées de la version complète, puisque celle-ci fonctionne en local et hors ligne. Fini donc de trouver des amis et de leur transférer des cadeaux. Il n’y aura plus non plus de bric-à-brac, d’émojis sur les photos favorites, de partage d’objets, d’événements, etc.

Il y aura tout de même toujours une fonctionnalité en rapport avec les amis. Elle s’appellera Campicartes. Elle permettra de créer des cartes personnalisées que vous pourrez partager avec vos amis à l’aide d’un QR Code. Vous pourrez ensuite retrouver vos amis Campicartes sur le Mont Chanson.

“Le Mont Chanson est un lieu de détente ajouté à Animal Crossing: Pocket Camp Complete, où les personnages des joueurs et joueuses dont vous aurez enregistré la CampiCarte pourront vous rendre visite.”

Vous pourrez y recevoir des souvenirs, demander de l’aide et assister aux concerts de Kéké Laglisse.

Bien entendu, de nouveaux évènements et de nouveaux gâteaux mystères seront ajoutés à Pocket Camp Complet, ils viendront rejoindre les événements déjà présents dans l’ancienne version.