Ce célèbre jeu Nintendo annonce sa fin mais il y a une bonne nouvelle

Mauvaise nouvelle pour les fans : Nintendo a annoncé la fin prochaine du jeu Animal Crossing: Pocket Camp, version mobile de sa franchise sortie sur iOS et Android. Programmée pour le 28 novembre 2024, cette décision marque la fin de plusieurs années d’existence.

Fermeture d’Animal Crossing: Pocket Camp : le 28 novembre 2024

Jusqu’à la date de fermeture, le jeu continuera de fonctionner normalement, proposant même des événements saisonniers et autres activités. Toutefois, Nintendo ne laisse pas ses joueurs sans alternatives. L’entreprise prévoit de lancer une version hors ligne et à joueur unique d’Animal Crossing: Pocket Camp, accessible à l’achat, contrairement à la version originale gratuite avec des microtransactions.

Cette nouvelle version permettra aux joueurs de transférer leurs données de sauvegarde pour conserver leur progression. Malheureusement, elle comporte certaines limitations. Les fonctionnalités en réseau, telles que la visite des camps d’amis, ne seront plus disponibles. En contrepartie, le jeu sera exempt de microtransactions et d’abonnements, offrant une expérience de jeu plus traditionnelle.

Cette approche de Nintendo pour la fin de vie d’Animal Crossing: Pocket Camp contraste avec les pratiques habituelles de l’industrie, où les jeux en ligne sont souvent fermés sans alternative pour les joueurs. Elle rappelle la fermeture de Dragalia Lost en 2022, un autre jeu mobile de Nintendo qui n’avait pas bénéficié d’une telle solution.

Sachant que la franchise est très populaire, notamment grâce à Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch qui a été un carton, il s’agit d’une décision compréhensible. Animal Crossing: Pocket Camp affiche des millions de téléchargements et a une place dans le coeur des joueurs.

La décision de Nintendo pourrait influencer d’autres acteurs de l’industrie dans leur gestion de la fin de vie des jeux en ligne. Comme toujours, elle soulève des questions sur la pérennité des titres basés sur des services en ligne et sur les responsabilités des développeurs envers leur communauté de joueurs.