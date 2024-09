Animal Crossing New Horizons : voici comment débloquer la terraformation et modifier votre île

Dans Animal Crossing: New Horizons, il est possible de personnaliser votre île selon vos goûts, afin de la rendre véritablement unique. Toutefois, vous devez passer par une étape de terraformation, qui n’est pas disponible dès le début du jeu. Vous vous demandez comment la débloquer, ou encore comment modifier votre île ? On vous explique tout ce qu’il y a à savoir dans ce guide !

Animal Crossing: New Horizons est un jeu incontournable sur Nintendo Switch. Ce dernier vous permet de contrôler un petit avatar tout mignon avec lequel vous devez explorer une île déserte et la personnaliser en fonction de vos goûts. En ce sens, le jeu offre un large panel de possibilités qui vous permettront de rendre votre île vraiment unique, que cela soit pour votre satisfaction personnelle, ou pour épater vos proches ou d’autres membres de la communauté, qui peuvent vous rendre visite grâce aux fonctionnalités en ligne. De quoi vous donner une raison supplémentaire de soigner l’apparence de votre île !

Parmi les nombreuses possibilités de personnalisation qui s’offrent aux joueurs, il est possible d’ajouter moults objets décoratifs, mais aussi de changer complètement la topographie de votre île en créant des falaises ou des rivières, grâce à la terraformation. Voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet !

Qu’est-ce que la terraformation dans Animal Crossing: New Horizons ?

Grâce à la terraformation, vous pouvez modifier votre île de fond en comble, afin de créer votre petit paradis. Armé de votre pelle, vous pouvez notamment créer des cours d’eau et des cascades, mais aussi modifier le relief en construisant ou en détruisant des falaises. Vous pouvez également changer l’apparence des routes et des sols, en créant des chemins de terre, sablonneux, ou encore en pierre selon vos préférences.

Au-delà de la terraformation, Animal Crossing: New Horizons vous permet de personnaliser le moindre recoin de votre île en construisant des ponts, des maisons et magasins, mais aussi en ajoutant des éléments de décorations comme des fontaines, des plantes, des sculptures, ou encore des meubles. Depuis une mise à jour, vous avez également la possibilité de décorer votre île avec des objets issus du monde de Mario, notamment des tuyaux qui vous permettront de vous rendre instantanément d’un point à un autre de votre île.

Vous ne pouvez pas commencer à terraformer votre île dès le début du jeu. En effet, vous devez dans un premier temps déverrouiller l’application Remod’île pour votre NookPhone, qui vous donnera accès à la terraformation.

Pour ce faire, vous devrez terminer les principales missions du jeu, à savoir toutes les tâches que vous confiera Tom Nook. Concrètement, vous devrez avoir construit le bureau des résidences sur votre île, et avoir une appréciation d’au moins 3 étoiles. Vous obtiendrez cette note en suivant les conseils de Marie, qui vous demandera notamment d’installer de la décoration, mais aussi des clôtures. De plus, votre île devra accueillir un minimum de 8 habitants.

Une fois ceci fait, vous pourrez vous rendre au bureau des résidences où Marie vous donnera votre appréciation. Si vous remplissez toutes les conditions requises, la star Kéké La Glisse en personne viendra donner un concert sur votre île. Vous aurez enfin mérité votre récompense, puisque juste après cela, Tom Nook vous partagera la fameuse application Remod’île.

Les prérequis pour personnaliser votre île

Une fois l’appli en votre possession, vous devrez acquérir divers permis de construire avant de pouvoir vous mettre à l’œuvre et transformer votre île. En effet, dès l’obtention de Remod’île, vous débloquerez d’office deux de ces permis : herbe et chemin de terre. Toutefois, ces derniers ne vous permettront pas de terraformer votre île, mais seulement de modifier l’apparence des sentiers. Pour pouvoir laisser libre cours à votre créativité, vous allez devoir mettre la main au portefeuille.

En effet, près de 30 000 Miles Nook seront nécessaires pour tous les débloquer. Il est donc préférable que vous commenciez à économiser le plus tôt possible ! Pour acheter ces permis, il faut vous rendre à la machine Nook Stop, qui se trouve au sein du bureau des résidents, puis sélectionner Échanger des Miles Nook. Voici les différents permis que vous pourrez vous procurer et leur prix :

Permis cours d’eau : 6000 miles

: 6000 miles Permis falaise : 6000 miles

: 6000 miles Permis chemin champêtre : 2000 miles

: 2000 miles Permis chemin sablonneux : 2000 miles

: 2000 miles Permis pavage éventail : 2000 miles

: 2000 miles Permis pavés terracotta : 2000 miles

: 2000 miles Permis route en briques : 2000 miles

: 2000 miles Permis route pavée : 2000 miles

: 2000 miles Permis route pavée bois : 2000 miles

: 2000 miles Permis route perso : 2300 miles

Comme vous pouvez le constater, les permis falaise et cours d’eau sont les plus onéreux, mais ce sont aussi les plus importants. En effet, c’est véritablement grâce à eux que vous pourrez commencer à terraformer votre île, en creusant des rivières ou en donnant du relief à votre île. On vous recommande donc d’acheter ces deux permis en priorité.

Les autres vous donneront quant à eux accès à différents types de sentiers. Enfin, le permis route perso vous permettra de créer vos propres motifs de chemin. Il est également possible de télécharger des motifs, à condition de disposer d’un abonnement Nintendo Switch Online.

Entrons dans le vif du sujet. Après avoir débloqué les permis de construire, vous êtes enfin prêt à démarrer les travaux sur votre île. Pour ce faire, dégainez votre NookPhone et lancez l’application Remod’île. Sélectionnez ensuite l’option Démarrer la construction. Une fois que votre avatar a enfilé son casque de chantier, il vous suffit d’appuyer sur la touche « + » de votre Switch, puis de sélectionner le chemin de votre choix. Vous devrez ensuite vous placer devant le carré de terre à modifier, et appuyer sur « A » pour que votre personnage passe à l’action. Vous aurez ainsi la possibilité de créer des sentiers pour relier les différents lieux clés de votre île entre eux.

Les permis cours d’eau et falaise vous donneront également accès à la pelle bleue pour les cours d’eau, et à la pelle marron pour les falaises. De la même manière, sélectionnez l’outil de votre choix via la touche « + », placez vous devant la zone que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur « A » pour creuser ou reboucher des cours d’eau, ou construire/détruire des falaises. De cette manière, vous pourrez petit à petit remodeler l’île à votre guise. Vous pourrez même créer des cascades en vous plaçant en haut d’une falaise et en déposant un carreau d’eau. Sachez toutefois qu’il n’est pas possible de terraformer les plages de votre île. Par ailleurs, il est préférable d’éviter de dessiner des cours d’eau ou de construire des falaises à proximité d’arbres, si vous ne souhaitez pas appauvrir vos terrains.

Et comme une image vaut mille mots, on vous propose de découvrir ce tuto vidéo, qui vous explique comment bien commencer votre terraformation dans Animal Crossing: New Horizons, et qui vous donne également quelques astuces pour débloquer la fonctionnalité.