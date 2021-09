Apex Legends : ce véritable robot qui se déplace est une réplique des tiques de butin

Un ingénieur passionné d’Apex Legends et de robotique a créé une véritable réplique de la tique de butin. Le robot est capable de se déplacer, de donner des coups de pied aux plus petits robots et même de s’accroupir.

Dans Apex Legends, le célèbre battle royale free-to-play qui est le jeu le plus inclusif, les joueurs peuvent récupérer du « loot » particulièrement intéressant grâce aux tiques de butin. Ce sont des robots montés sur quatre pattes avec une tête en forme de pyramide qui pivote. Les tiques de butin se trouvent en jeu, mais aussi depuis le menu où les joueurs peuvent les ouvrir pour obtenir trois récompenses.

La réplique de la tique de butin d’Apex Legends – Crédit : The3DPrintSpace / YouTube

L’ingénieur Graham Watson de la chaîne YouTube « The3DPrintSpace » est passionné à la fois d’Apex Legends et de robotique. Il a ainsi relevé le défi de construire un véritable robot qui mimique le comportement d’une tique de butin d’Apex Legends. L’ingénieur a partagé en vidéo toutes les étapes du projet ainsi que le résultat final qui est vraiment impressionnant.

Le robot d’Apex Legends s’accroupit, tremble de peur et frappe les plus petits robots

Le robot de Graham Watson est équipé de pattes d’araignée qui se contrôlent indépendamment. Cela lui permet notamment de donner des coups de pied aux plus petits robots ou même de s’accroupir. Sa tête en forme de pyramide avec trois lumières LED pivote sur elle-même comme si elle allait s’ouvrir pour distribuer du loot. Le robot n’est cependant pas capable de s’ouvrir, du moins pour le moment. Pour encore plus de réalisme, le robot tremble de peur à la manière de la tique de butin en jeu.

Graham Watson a expliqué à nos confrères de PC Gamer que : « je voulais que cette chose soit aussi fidèle au jeu que physiquement possible, mais évidemment la tique de butin dans le jeu n’a jamais été conçue pour être quelque chose qui existe dans la vraie vie. Il est uniquement conçu pour avoir l’air aussi cool que possible, pas vraiment pour prendre en compte les moteurs, les servomoteurs, les articulations, l’électronique, la gravité, la physique, etc. ».

En effet, l’ingénieur a passé 8 mois à concevoir, construire et programmer ce robot qui présentait de nombreuses difficultés techniques. L’une des tâches les plus compliquées était de le rendre aussi léger que possible afin que ses pattes d’araignée ne se brisent pas sous son poids. Désormais, Graham Watson a prévu de concevoir la tique de butin V2 avec des servomoteurs plus puissants qui rendront le robot plus solide.

