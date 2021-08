Apex Legends est le jeu « le plus inclusif », selon une étude

Apex Legends, le battle royale gratuit qui fait un carton, est le jeu le plus inclusif de ces dernières années, selon les résultats d’une nouvelle étude. En effet, les personnages jouables dans Apex Legends ont des orientations sexuelles et des origines variées.

Le site DiamondLobby spécialisé dans les jeux vidéo a mené une étude sur l’inclusivité dans ce domaine. Ce sujet prend de plus en plus d’importance dans le jeu vidéo. En effet, les jeux n’ont pas toujours été ce qu’ils sont aujourd’hui.

Apex Legends – Crédit : Electronic Arts

Par exemple, les représentations féminines et celles des minorités étaient particulièrement limitées, voire totalement stéréotypées. Avant les années 2000, les développeurs se servaient des personnages féminins pour plaire au public majoritairement masculin. Il y a évidemment eu beaucoup de progrès, mais tous les jeux ne sont pas encore véritablement inclusifs.

66,5 % des personnages jouables entre 2017 et 2021 sont des hommes

Selon les résultats de l’étude menée par DiamondLobby sur les jeux vidéo sortis entre 2017 et 2021, 66,5 % des personnages jouables sont des hommes. 61,2 % de ces personnages masculins sont blancs. Seulement 8,3 % des personnages jouables sont des femmes ou d’origine noire, asiatique, etc. Bien entendu, cette partie de l’étude s’est uniquement concentrée sur les personnages humains ou qui ressemblent à des humains. Les robots n’ont par exemple pas été pris en compte.

Au total, DiamondLobby a analysé 93 jeux. Le plus inclusif d’entre eux est Apex Legends, le battle royal gratuit d’Electronic Arts. D’ailleurs, vous ne pourrez pas jouer à Apex Legends sur le Steam Deck de Valve. Dans Apex Legends, 50 % des personnages jouables sont des femmes. L’autre moitié est composée de 7 hommes et d’un personnage non-binaire. De plus, 6 personnages sur les 17 disponibles sont « ouvertement homosexuels, bisexuels ou autrement pas hétéro ».

En ce qui concerne les origines des personnages d’Apex Legends, 50 % sont noirs, asiatiques ou en tout cas « pas blancs ». Enfin, cette étude confirme bien que l’inclusivité dans les jeux vidéo progresse de plus en plus. Récemment, les développeurs de Diablo 4 ont confirmé que le hack’n slash tant attendu sera l’opus le plus inclusif de la série. DiamondLobby en a conclu que « après avoir finalisé notre recherche, nous sommes convaincus que le jeu – du moins en termes de représentation des personnages dans les jeux – a encore du chemin à parcourir avant d’être un reflet fidèle de la diversité de la société moderne ».

Source : CBR