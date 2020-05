Apple : déverrouillez votre iPhone en portant un masque grâce à la mise à jour iOS 13.5

Crédit : Ketut Subiyanto / Pexels

iOS 13.5 était une mise à jour attendue par tous les utilisateurs d’Apple du monde entier. Il y a quelques mois, elle n’aurait pas suscité autant d’attention, mais les temps ont changé avec la pandémie. iOS sera maintenant capable de prendre en compte le port du masque pour déverrouiller l’iPhone avec Face ID. C’est donc une fonctionnalité spéciale Covid-19, mais quand on y réfléchit, elle aurait pu être introduite il y a déjà bien longtemps. Le port du masque est une pratique courante en Asie (par exemple au Japon) donc les utilisateurs de ce marché auraient apprécié l’avoir plus tôt. En tout cas, elle est maintenant déployée donc voyons précisément ce qu’elle apporte.

Les Apple Store vont rouvrir leurs portes, voici les mesures de sécurité mises en place

Face ID s’adapte au port du masque

Il y a quelques semaines, Apple déployait la version 13.5 bêta 3 d’iOS qui permettait d’adapter la reconnaissance faciale et qui implémentait la première version de l’API de traçage. La bêta est maintenant terminée et tous les iPhone compatibles ont reçu la mise à jour. L’adaptation de Face ID n’est néanmoins peut-être pas celle que vous avez à l’esprit.

Non, Apple n’a pas développé une toute nouvelle technologie. La reconnaissance faciale n’est toujours pas capable d’identifier l’utilisateur s’il porte un masque. Par contre, Face ID reconnaît le port du masque et redirige automatiquement l’utilisateur vers l’écran de déverrouillage via code PIN. La fonctionnalité s’activera automatiquement lorsque iOS 13.5 est installé sur votre iPhone.

Apple : un jailbreak bientôt disponible pour tous les iPhone et tous les iPad

L’API de traçage est aussi implémenté

Une deuxième fonctionnalité liée au Covid-19 a aussi fait son apparition. Comme précisé plus haut, il s’agit de l’API de traçage. Baptisé « Exposure Notifications API », c’est celui qui sera utilisé par les applications compatibles telles que la technologie développée par Apple et Google. Vous pouvez y accéder depuis les paramètres, onglet confidentialité puis rubrique santé. Cependant, la configuration est bloquée tant que vous n’avez pas une application de traçage compatible installée sur votre iPhone. D’ailleurs, il est important de préciser que l’application française StopCovid ne l’est pas.

En fin de compte, Apple essaye de s’orienter le plus possible vers la santé avec sa nouvelle mise à jour. La firme de Cupertino devrait peut-être réfléchir sur la situation actuelle et réaliser l’importance du lecteur d’empreintes digitales. Il est peut-être temps de faire ressusciter Touch ID sur les prochains iPhone.

Apple Glass : les lunettes de réalité augmentée à 499 $ verraient le jour plus tôt que prévu

Source : The Next Web