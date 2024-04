iOS 18 : votre iPhone est-il compatible avec la grande mise à jour d’Apple ?

Apple s’apprête à dévoiler les prochaines versions de ses systèmes d’exploitation mobiles, iOS 18 et iPadOS 18. Bonne nouvelle pour les utilisateurs : la plupart des iPhone et iPad récents seront compatibles avec les mises à jour. Découvrez les nouveautés attendues et les appareils concernés.

iOS 18

Apple s’apprête à enrichir son écosystème avec les lancements très attendus d’iOS 18 et d’iPadOS 18 plus tard cette année. Selon les dernières fuites, une large gamme d’iPhone et d’iPad se prépare à recevoir ces mises à jour, promettant une flopée de fonctionnalités et d’améliorations. Mais votre iPhone sera-t-il compatible ?

iOS 18 et iPadOS 18 : la liste des iPhone et iPad compatibles

Pour les détenteurs d’iPhone, la nouvelle est des plus réjouissantes. Si votre appareil fonctionne actuellement sous iOS 17, attendez-vous à passer à iOS 18 dès septembre. La liste des modèles éligibles est impressionnante, s’étendant de l’iPhone 15, dans toutes ses variantes, jusqu’à l’iPhone SE de 2e et 3e générations, en passant par les séries iPhone 14, 13, 12, et 11, sans oublier les iPhone XS, XS Max et XR.

Quant à l’iPhone 16, qui n’a pas encore été dévoilé, il sera naturellement lancé avec iOS 18 préinstallé, marquant une fois de plus l’évolution constante d’Apple dans l’innovation et l’amélioration de l’expérience utilisateur.

Pour les utilisateurs d’iPad, iPadOS 18 promet également son lot de nouveautés, bien qu’Apple ait décidé de ne plus supporter certains modèles plus anciens, tels que l’iPad de 6e génération et les iPad Pro de 2e génération de 10,5 et 12,9 pouces. Les appareils suivants restent néanmoins dans la course : les iPad à partir de 2019, les iPad mini de 2019 et ultérieurs, les iPad Air de 2019 et après, ainsi que les iPad Pro de 2018 et suivants.

Les deux systèmes d’exploitation seront officiellement présentés le 10 juin lors de la keynote de la WWDC 2024, avec une sortie prévue pour septembre. Les attentes sont élevées, notamment concernant l’intégration de fonctionnalités innovantes basées sur l’IA, qui pourraient inclure une amélioration de Siri et l’introduction d’un App Store IA.

iPhone éligibles à iOS 18 :

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2e génération)

iPhone SE (3e génération)

iPad éligibles à iPadOS 18 :

iPad (à partir de la version 2019)

iPad mini (à partir de la version 2019)

iPad Air (à partir de la version 2019)

iPad Pro (modèles de 2018 et ultérieurs)