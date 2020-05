Apple : un jailbreak bientôt disponible pour tous les iPhone et tous les iPad

La course qui oppose la communauté du jailbreak aux ingénieurs d’Apple a tourné à l’avantage de la firme californienne depuis quelques années. Si les premières versions d’iOS ne résistaient que quelques semaines ou quelques mois, prendre le contrôle de son iPhone et y installer des applications non autorisées est devenu pratiquement impossible. Au fil des versions, les failles de sécurité d’iOS ont été comblées pour rendre la tâche de plus en plus difficile. Une démarche qui vise à protéger les utilisateurs, mais aussi à garantir les revenus générés par l’AppStore. Les jailbreakers n’ont pas dit leur dernier mot. Une nouvelle faille de sécurité vient d’être découverte, et son auteur laisse entendre qu’elle sera bientôt rendue publique.

Le jailbreak est revenu sur le devant de la scène l’année dernière avec la découverte d’une faille historique et impossible à corriger. Situé sur le bootrom des SoC A5 à A11, checkm8 touche tous les smartphones Apple de l’iPhone 4s à l’iPhone X. Les modèles plus récents vont bientôt pouvoir être eux aussi jailbreakés. Le groupe unc0ver vient en effet d’annoncer l’arrivée d’un nouvel outil qui permet de patcher toutes les versions d’iOS sur tous les iPhone et tous les iPad.

We are going to release #unc0ver 5.0.0 with support for every signed iOS version on every device using a 0day kernel vulnerability from @Pwn20wnd in sponsorship with https://t.co/l4SDOTDUla very soon. Update your devices to 13.5 and follow our progress on https://t.co/cNIUANaJr2. — unc0ver Team (@unc0verTeam) May 21, 2020

unc0ver 5.0.0, un jailbreak pour tous les iPhone jusqu’à iOS 13.5

unc0ver 5.0.0 sera bientôt rendu public pour jailbreaker les plateformes les plus récentes telles que l’iPhone 11, le dernier iPad Pro ou encore l’iPhone SE 2020. Cerise sur le gâteau, l’outil est compatible avec iOS 13.5, la toute dernière version de l’OS qui est sortie seulement hier. Contrairement à Checkra1n qui exploite la faille checkm8, l’outil ne se limitera pas à macOS, mais sera également disponible sous Linux et sous Windows. Reste à savoir de quel type de jailbreak il s’agit. La version précédente était semi-untethered, autrement dit, il fallait le réactiver à chaque redémarrage du smartphone.

