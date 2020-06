Apple iOS 14 proposerait la traduction instantanée

Les fuites concernant la prochaine grosse mise à jour du système d’exploitation des iPhone et iPad vont bon train en ce moment. Le code source d’iOS 14 nous révèle tout un tas d’informations inédites. Avec les nouvelles fonctionnalités et applications qui y ont été trouvées, nous en savons déjà pas mal.

Nos confrères de 9to5Mac ont travaillé sans relâche pour dénicher le plus de détails possible. Par exemple, ils ont découvert que l’Apple Watch mesurera le taux d’oxygène dans le sang et qu’un casque audio signé Apple existe. De plus, une API permettra aux développeurs de faire tester leurs applications sans les installer. Hier, nous vous annoncions une très bonne nouvelle : iOS 14 serait compatible avec tous les appareils embarquant iOS 13. Cela correspond à la totalité des iPhone sortis depuis 2015. La prochaine version d’iOS va vraiment apporter le plein de nouveautés qui vont grandement améliorer l’expérience des utilisateurs.

Les traductions instantanées seront accessibles indépendamment de la connexion à Internet

Encore une fois, c’est grâce à nos confrères de 9to5Mac que nous en apprenons davantage sur les fonctions proposées par iOS 14. Ils viennent de découvrir via une première version de la mise à jour en fuite qu’Apple va implémenter la traduction instantanée sur Safari. Le support complet de l’Apple Pencil sur tous les sites internet est également prévu. Ce dernier permettrait de dessiner et prendre des notes sur les sites sans faire de capture d’écran au préalable.

De la même manière que sur la plupart des navigateurs web existants (Chrome, Firefox, etc.), Safari proposera la traduction instantanée pour chaque site. Il n’y aura pas besoin de passer par une application tierce. La fonctionnalité va encore plus loin puisque Safari pourra détecter les mots affichés dans une langue étrangère sur n’importe quel site afin de les traduire automatiquement. L’assistant vocal Siri est déjà bien capable de traduire des mots et des phrases pour les utilisateurs, donc il n’y a pas de raison qu’Apple n’améliore pas la fonctionnalité.

La traduction instantanée d’iOS 14 se démarque des autres services similaires grâce à son fonctionnement. Elle utilise la puce d’intelligence artificielle d’Apple, la Neural Engine. Celle-ci permet d’offrir les traductions à l’utilisateur, qu’il soit connecté à Internet ou non. Le processus est réalisé entièrement sur le smartphone. Dans le futur, c’est aussi ce qui est prévu pour Siri. Selon 9to5Mac, la traduction instantanée ne se limitera pas qu’à Safari. Elle est en effet actuellement testée sur l’App Store pour traduire les descriptions des applications et les évaluations des utilisateurs. Tous ces éléments laissent donc penser qu’Apple répandra la traduction instantanée sur toutes ses applications d’iOS 14.

