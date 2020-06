iOS 14 serait compatible avec tous les appareils embarquant iOS 13

Crédit : Bagus Hernawan / Unsplash

Apple est en train de préparer le déploiement d’iOS 14 sur les iPhone et iPad compatibles pour cet automne. Cette mise à jour du système d’exploitation nous a déjà dévoilé beaucoup d’informations. En effet, c’est en fouillant dans son code source que des internautes ont découvert l’existence d’un casque audio Apple. Ils y ont aussi appris que l’Apple Watch sera bientôt capable de mesurer le taux d’oxygène dans le sang. Même le rendu de l’iPhone 12 Pro a été trouvé dans le code d’iOS 14 ! De nouvelles fonctionnalités pour iMessage, une application dédiée au fitness, une fonction OCR et la prise en charge d’autres synthétiseurs vocaux figurent également dans le code de la mise à jour. Plus récemment, 9to5Mac a déniché une API permettant de tester les applications sans les installer. Comme vous pouvez le voir, iOS 14 s’annonce très riche en nouveautés.

iOS 14 compatible avec les appareils disposant d’une puce A9 au minimum

En janvier, des fuites affirmaient qu’iOS 14 serait compatible avec les iPhone SE, 6S et 6S Plus. Selon nos confrères d’Apple Insider, cette information vient d’être rapportée par le site israélien The Verifier. D’après lui, la prochaine version du système d’exploitation iOS sera bel et bien compatible avec les appareils embarquant iOS 13. C’est-à-dire que même l’iPhone SE de 2016 et l’iPhone 6S de 2015 embarquant tous deux le processeur A9 recevront la mise à jour. D’ailleurs, ce sera la dernière pour ces deux smartphones.

Pour vous faire une idée, le rapport a également listé tous les appareils compatibles avec iOS 14. On y retrouve donc les iPhone 6S et 6S Plus, l’iPhone SE, les iPhone 7 et 7 Plus, les iPhone 8 et 8 Plus, l’iPhone X, l’iPhone XR, les iPhone XS et XS Max, l’iPod Touch de septième génération, les iPhone 11, 11 Pro et Pro Max ainsi que l’iPhone SE de 2020. En clair, ce sont tous les iPhone sortis depuis 2015. De plus, The Verifier a affirmé que les iPhone 7 et 7 Plus bénéficieront d’un support logiciel pendant encore deux ans, ce qui n’est pas négligeable.

Enfin, rien n’a encore été communiqué au sujet des iPad. Nous en saurons davantage au salon virtuel de la firme de Cupertino, l’Apple Worldwide Developers Conference, qui démarre le 22 juin. Apple y présentera officiellement iOS 14, ses fonctionnalités et sa compatibilité.

Source : Apple Insider