Apple : iOS 14 permettrait de tester les applications sans les installer

D’après une nouvelle fuite, Apple serait en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité d’iOS 14. Nommée Clips, cette API permettrait aux utilisateurs de tester les applications sans devoir les télécharger et les installer.

La prochaine mise à jour du système d’exploitation d’Apple continue de laisser fuiter des informations. Il y a quelques jours, un internaute avait repéré dans le code source d’iOS 14 un rendu de l’iPhone 12 Pro qui révélait un scanner LIDAR. Plus tôt, on apprenait que l’Apple Watch pourrait mesurer le taux d’oxygène dans le sang et qu’il y aurait bientôt un nouveau casque audio. De nouvelles fonctionnalités d’iOS ont aussi déjà été découvertes dans le code de la mise à jour telles que l’amélioration d’iMessage, une application fitness, etc. Cette fois-ci, ce sont nos confrères de 9to5Mac qui ont découvert une API baptisée « Clips » dans un build d’iOS 14.

Utiliser temporairement des applications sans les télécharger

L’API Clips n’a rien à voir avec l’application de vidéo d’Apple du même nom. Elle permet aux développeurs de proposer du contenu interactif sur leurs applications en passant par un code QR. C’est-à-dire que l’utilisateur pourra scanner un code QR en utilisant l’appareil photo et ainsi ouvrir un aperçu de l’application en question.

Pour expliquer le fonctionnement de l’API, 9to5Mac a pris l’exemple d’une vidéo YouTube. Lorsque l’utilisateur clique sur le lien d’une vidéo YouTube sans avoir l’application installée, une fenêtre flottante s’ouvre et lance la vidéo. Ainsi, l’utilisateur se rend compte de l’interface de l’application comme si elle était installée sur son appareil. Apple serait en train de tester cette fonctionnalité sur d’autres applications : DoorDash, Yelp, OpenTable et PS4 Second Screen.

Il existe déjà une fonctionnalité similaire nommée Slices sur Android. L’utilisateur peut interagir avec l’application en passant par le moteur de recherche Google ou par Google Assistant. L’API Clips d’Apple pourrait se révéler très utile lorsque vous avez besoin de réaliser seulement une chose précise avec l’application et de la quitter juste après. Vous n’aurez donc plus besoin de passer par le téléchargement et l’installation si c’est une application que vous utilisez très rarement.

