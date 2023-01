Apple : le casque de réalité mixte aurait une interface à la iOS, un suivi des mains, une batterie externe et plus encore

Le premier casque de réalité mixte d’Apple attendu pour cette année se dévoile. Selon Bloomberg, il faut s’attendre à une interface façon iOS, un suivi des yeux et des mains, une batterie externe et la possibilité de le transformer en écran secondaire pour Mac.

Les rumeurs se multiplient à l’approche de l’annonce du casque de réalité mixte d’Apple attendu pour le printemps 2023. On sait déjà qu’il s’appellera probablement Reality Pro ou Reality One et qu’il embarquera le système d’exploitation xrOS alimenté par une puce M2. Un nouveau rapport de Bloomberg révèle encore plus d’informations. Au programme : une interface à la iOS, un suivi des yeux et des mains, une batterie externe, etc.

Concept du casque de réalité mixte d’Apple © Antonio De Rosa

Combinant réalité virtuelle et réalité augmentée, ce sera le tout premier casque de réalité mixte de la marque à la pomme. Il ne sera cependant pas dédié au grand public avec un prix particulièrement élevé aux alentours des 3 000 $. En tout cas, les fonctionnalités annoncées par Bloomberg sont plutôt prometteuses pour un premier casque AR/VR.

L’interface du casque de réalité mixte serait « familière aux utilisateurs d’Apple »

Avec le système d’exploitation xrOS, le casque d’Apple aurait une interface à la iOS qui proposera « de nombreuses fonctionnalités » déjà disponibles sur l’iPhone et l’iPad. À ce sujet, le casque pourrait également servir d’écran secondaire pour Mac. Les utilisateurs pourraient effectivement voir l’écran de leur Mac dans le casque de réalité mixte et contrôler l’ordinateur avec un clavier et une souris. Il faut s’attendre à une interface qui sera « familière aux utilisateurs d’Apple ».

En ce qui concerne les spécifications techniques, le casque serait équipé de caméras externes pour proposer un suivi des mains et des yeux. Selon Bloomberg, cette fonctionnalité serait même un « argument de vente majeur » pour le casque d’Apple. On attend également des écrans microOLED 4K et plus d’une douzaine de caméras.

Le rapport de Bloomberg a également précisé que le casque de réalité mixte aurait une batterie externe. Cela protégerait ainsi le visage de l’utilisateur contre la chaleur. Le casque aurait deux batteries externes qui font environ la taille de l’iPhone 14 Pro Max. Une batterie alimenterait le casque pendant environ deux heures. L’utilisateur pourrait en utiliser une pendant que l’autre charge afin de ne pas tomber en panne de batterie.

Enfin, Apple aurait prévu que les utilisateurs du casque de réalité mixte portent des AirPods pour une meilleure expérience audio. D’ailleurs, ceux qui portent des lunettes n’auraient pas de souci à se faire. Le casque serait fourni avec des lentilles personnalisées pour s’adapter à tout le monde.

Source : MacRumors