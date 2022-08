Apple dépose plusieurs noms pour son casque de réalité mixte

Apple a récemment déposé plusieurs noms qui seraient dédiés à son tout premier casque de réalité mixte. Des noms comme « Reality One », « Reality Pro » et « Reality Processor » ont déjà été réservés par Apple, mais le casque n’est pas attendu avant janvier 2023.

Apple prépare le lancement de son tout premier casque de réalité mixte d’ici quelques mois. Après l’absence du casque AR/VR à la WWDC 2022, l’analyste Ming-Chi Kuo avait confirmé qu’Apple avait pris du retard. Sa présentation est désormais attendue pour janvier 2023 et les précommandes devraient débuter dès le deuxième trimestre de 2023. Apple a donc déposé plusieurs noms potentiels du casque AR/VR en amont de son lancement.

Concept du casque de réalité mixte d’Apple – Crédit : Antonio De Rosa

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple a réservé des noms comme « Reality One », « Reality Pro » et « Reality Processor » aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Arabie Saoudite, au Costa Rica et en Uruguay. La firme de Cupertino est donc en train de préparer le lancement de son premier casque de réalité mixte. Comme son nom l’indique, il mélangera la réalité augmentée et la réalité virtuelle.

« Reality One », « Reality Pro », « Reality Processor », quel nom pour le casque de réalité mixte d’Apple ?

Bien entendu, Apple ne va probablement pas utiliser tous les noms déposés. Néanmoins, « Reality One » irait bien puisque ce sera le premier casque de réalité mixte de la marque. « Reality Pro » est aussi un nom adapté étant donné que le casque AR/VR serait vendu à un prix plutôt premium.

En effet, selon de récentes informations partagées par Ming-Chi Kuo, le casque de réalité mixte coûterait aussi cher qu’un MacBook Pro à sa sortie. On s’attend à un prix aux alentours des 2 000 $. Son prix élevé serait notamment justifié par des composants haut de gamme comme la nouvelle puce M2 de la marque. Le casque devrait aussi être équipé d’écrans 8K, de caméras externes pour la réalité mixte et de caméras de suivi des yeux.

De plus, Bloomberg a précisé que les noms n’ont pas été enregistrés auprès d’Apple, mais auprès d’Immersive Health Solutions. Il s’agirait d’une société-écran d’Apple. Cette société a effectivement été enregistrée par la Corporation Trust Co., une société-écran située dans l’État américain du Delaware.

Les entreprises utilisent régulièrement cette société pour dissimuler leurs dépôts de brevet du grand public. Elle leur permet en quelque sorte de brouiller les pistes. Cela n’a néanmoins pas empêché les noms du casque de réalité mixte d’être découverts. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas non plus certain qu’Apple utilise ces noms à l’avenir, mais ils ont au moins été réservés.

