Apple : le casque de réalité mixte aurait une puce M2

Plus tôt ce mois-ci, Apple a tenu la WWDC 2022. La nouvelle puce M2 était la star de l’évènement. Ce dernier a cependant aussi été marqué par l’absence du casque de réalité mixte et de son système d’exploitation realityOS. Non seulement le casque était attendu pour cette année, mais certains bruits de couloir laissaient aussi suggérer une présentation officielle lors de la WWDC 2022. Finalement, l’analyste Ming-Chi Kuo a confirmé que le casque de réalité mixte a pris du retard.

Concept du casque de réalité mixte d’Apple – Crédit : Antonio De Rosa / @aderosa75

Selon un nouveau rapport de Mark Gurman de Bloomberg, le casque AR/VR d’Apple serait alimenté par une puce M2. La firme de Cupertino a annoncé sa nouvelle puce faite maison avec un MacBook Air et un MacBook Pro. D’ailleurs, la puce M2 du MacBook Air est 18 % plus rapide que la M1.

Le casque de réalité mixte d’Apple serait équipé d’une puce M2 et de 16 Go de Ram

D’après Mark Gurman, la dernière version du casque de réalité mixte d’Apple serait équipée d’une puce M2 et de 16 Go de RAM. Le casque serait ainsi capable de fournir des expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Mark Gurman n’a pas donné plus de précisions dans son rapport, mais ce n’est pas étonnant qu’Apple remplace la puce M1 par la nouvelle M2 pour son casque.

Il y a quelque temps, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré que le casque de réalité mixte serait équipé d’une puce M1 et d’un processeur entrée de gamme supplémentaire. Celui-ci serait exclusivement dédié au traitement des données des capteurs de l’appareil. Étant donné que le casque a déjà pris du retard, Apple pourrait donc passer directement à la puce M2. Cependant, le rapport de Mark Gurman n’a donné aucune information sur un éventuel processeur complémentaire.

Enfin, selon Ming-Chi Kuo, les précommandes du casque de réalité mixte ne seront pas ouvertes avant le deuxième trimestre de 2023. Apple aurait prévu de l’annoncer en janvier 2023 avec realityOS au cours d’un évènement dédié. Le casque devrait ensuite arriver dans les rayons des magasins avant la prochaine WWDC.

Source : The Verge