Apple : le chargeur sans fil MagSafe peut recharger le Samsung Galaxy Z Fold 2

En effet, selon Max Weinbach d’Android Police, le chargeur MagSafe d’Apple, d’une valeur de 45 euros sur le site officiel, fonctionne également avec le Galaxy Z Fold 2.

Apple MagSafe sur le Galaxy Z Fold 2 – Crédit : Max Weinbach / Android Police

Parallèlement aux iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max ainsi que du nouvel iPhone 12 mini pensé pour les petites mains, Apple a dévoilé MagSafe pour iPhone, une nouvelle ligne d’accessoires équipés d’aimants, qui viendra compléter les nouveaux iPhone 5G. De son côté, Samsung a récemment commercialisé un nouveau chargeur sans fil qui peut stériliser votre smartphone avec des rayons UV, ce qui est particulièrement utile en cette période de pandémie de COVID-19.

Techniquement, le chargeur MagSafe devrait charger tout appareil compatible avec la norme Qi, mais la plupart des smartphones sont dépourvus d’aimants à l’arrière. En outre, sur la majorité des appareils Android, l’accessoire ne se colle pas comme sur les iPhones.

La conception du Galaxy Z Fold 2 le rend compatible avec MagSafe

Grâce aux aimants placés dans la charnière et sur le côté du Galaxy Z Fold 2 qui permettent de s’assurer que le téléphone se ferme et se plie correctement, Max Weinbach a découvert que le chargeur MagSafe s’attache magnétiquement au téléphone et peut le charger.

Cependant, il ne faut pas s’attendre à la même vitesse de charge que sur les iPhone 12. En effet, le chargeur n’aurait qu’une puissance maximale de 5 ou 7,5W, contre 15W sur les iPhone 12.

Le célèbre leaker note également que les aimants à l’intérieur du téléphone Samsung ne sont pas aussi puissants que ceux des iPhone, car il ne sont pas pensés pour être compatibles avec un tel dispositif. Suspendre le téléphone au chargeur serait alors une très mauvaise idée.

MagSafe magnetically connects and charges the Fold2 lol pic.twitter.com/sQ0L9pk4kN — Max Weinbach (@MaxWinebach) October 19, 2020

Source : Android Police