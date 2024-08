Recharger une Kia électrique peut coûter très cher, un bug agaçant de Waze corrigé : c’est le récap’ !

Tous les matins (sauf les jours fériés), on revient sur les actus les plus importantes de la veille. Jeudi, on découvrait le déploiement de KB5041585 pour Windows 11, le dernier cadeau de l’Epic Games Store, et que la date de sortie de la Nintendo Switch 2 s’éloigne encore un peu plus selon un expert de l’industrie du jeu vidéo. Ce samedi, c’est Kia, Waze, et WhatsApp. Bonne lecture et à demain pour le récap de la semaine !

WhatsApp va vous laisser changer la couleur des bulles de chat

© Envato, WhatsApp

La version bêta 2.24.17.19 de WhatsApp sur Android révèle que Meta prépare l’arrivée d’une fonctionnalité déjà bien connue des utilisateurs de Telegram. Il sera bientôt de possible de choisir un thème pour les bulles des messages WhatsApp. WaBetaInfo rapporte qu’il y aurait un minimum de 10 thèmes de chat disponibles. Au départ, vous ne devriez pouvoir choisir qu’une couleur unique pour toutes vos conversations, mais WhatsApp devrait, à terme, vous autoriser à paramétrer un thème différent pour chacun de vos chats.

La dernière mise à jour de Waze sur iOS corrige un bug agaçant

© Envato, Waze

Depuis le déploiement de la mise à jour 4.106.2 le 31 juillet dernier, les utilisateurs de Waze sur iOS ne pouvaient plus planifier correctement leurs trajets. Au moment de paramétrer un itinéraire en choisissant une heure de départ, principalement afin d’éviter les bouchons, l’application ne prenait plus en compte les conditions de circulation en temps réel. Impossible, donc, de choisir le meilleur moment pour partir. La version 4.107 de Waze déployé le 13 août dernier corrige le problème. « Correction d’un bug afin que l’heure de départ suggérée pour les trajets planifiés soit mise à jour en fonction du trafic en temps réel », indique le descriptif de la mise à jour sur l’App Store.

Kia prend une énorme commission sur la recharge des VE

Crédit : Envato

240 euros pour une charge : c’est le prix que Victor, un Toulousain, a du payer à l’automne dernier. Sur le mois d’octobre, l’automobiliste a déboursé 800 euros pour rouler avec sa voiture électrique. Il avait branché son VE comme d’habitude à « une borne classique installée par Toulouse Métropole », confie-t-il dans les pages de La Dépêche. Mais en réalité, ce n’était pas la ville qui était fautive, mais bien la marque de sa voiture : Kia. Plus précisément, c’est son service de charge et sa carte associée, Kia Charge Plus. Découvrez pourquoi dans l’article !