Apple : l’iPhone 12 Pro se hisse dans le TOP 5 en photo sur DXOMARK

L’iPhone 12 Pro est passé par le laboratoire de DXOMARK, qui a analysé et noté ses performances en photo selon des critères stricts. Avec un score total de 128 en photo, le smartphone d’Apple se classe parmi les 5 meilleurs photophones du moment.

L’iPhone 12 Pro brille en photo et en vidéo, mais beaucoup moins dans la catégorie « Zoom », où il est loin derrière ses concurrents principaux, tels que le Huawei Mate 40 Pro ou le Xiaomi Mi 10 Ultra.

DXOMARK iPhone 12 Pro Camera – Crédit : DXOMARK

DXOMARK note les smartphones suivant de nombreux critères. Il y a deux ans, nous vous expliquions comment fonctionne le classement des photophones et s’il faut y croire. Depuis, le système de notation a été repensé et d’autres critères ont été ajoutés.

L’iPhone 12 Pro améliore de 4 points le score général de l’iPhone 11 Pro Max l’année dernière. Le smartphone a obtenu 135 en photo, et 112 en vidéo, juste derrière le Huawei P40 Pro et le nouveau Huawei Mate 40 Pro, un smartphone concentré sur la photo qui domine le classement de DXOMARK. C’est en Zoom que l’iPhone 12 Pro perd beaucoup de points. En effet, avec un score assez faible de 66, il n’arrive pas à la cheville des meilleurs smartphones sous Android.

L’iPhone 12 Pro fait de belles photos, et son autofocus est ultra rapide

DXOMark note l’excellence de l’autofocus de l’iPhone 12 Pro, ainsi que ce qu’ils appellent « preview », qui représente l’image de prévisualisation lorsque vous prenez une photo. Celle-ci se rapprocherait davantage de la réalité que sur les autres smartphones.

Photo prise par l’iPhone 12 Pro – Crédit : DXOMARK

Selon les testeurs, l’exposition est généralement bonne, même si la gamme dynamique est un peu limitée. Les hautes lumières et les ombres sont coupées dans des conditions difficiles. Le rendu des couleurs est précis sous un éclairage intérieur, mais les dégradés de couleurs peuvent être perceptibles dans les images extérieures.

Photo prise par l’iPhone 12 Pro – Crédit : DXOMARK

Le Zoom est vraiment le domaine ou l’iPhone 12 Pro est limité par les capacités de l’objectif téléphoto. Les photos sont de bonne qualité à des distances proches, mais ont du mal à conserver les détails à des distances plus élevées. L’appareil ultra grand-angle offre de très bons résultats, sans non plus atteindre les performances de celui du Xiaomi Mi 10 Ultra.

L’iPhone 12 Pro brille en vidéo

112 en vidéo, c’est 6 points de plus que le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, qui a été présenté en août aux côtés du Galaxy Note 20. Selon DXOMARK, les clips HDR sont bien exposés et la plage dynamique est large, ce qui donne un aspect cinématographique aux scènes aux contrastes plus marqués.

De plus, les testeurs ont également apprécié le rendu des couleurs et du teint de la peau, mais ont observé quelques erreurs sur la balance des blancs. La stabilisation est excellente, vous pouvez marcher sans avoir à vous soucier de la qualité de votre vidéo.

En conclusion, l’iPhone 12 Pro se défend très bien contre les meilleurs smartphones Android de 2020. Cependant, quelques points sont assez décevants, notamment le Zoom. Si c’est un critère important pour votre futur smartphone, l’iPhone 12 Pro ne devrait pas être votre premier choix. Avec un score total de 128, Apple risque également de se faire distancer en 2021 par des smartphones tels que le Xiaomi Mi 11 Pro, Le Huawei P50 Pro ou par le Samsung Galaxy S21 Ultra, dont les dates de présentation et de sortie ont été révélées.

Source : DXOMARK