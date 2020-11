Samsung Galaxy S21 : les dates de présentation et de sortie ont été révélées

Si cette date se confirme, Samsung n’aura jamais dévoilé ses nouveaux smartphones Galaxy S aussi tôt dans l’année, ce qui pourrait déstabiliser ses concurrents.

Samsung Galaxy S21 – Crédit : OnLeaks

Un lancement en janvier n’est pas une surprise. En effet, en plus du design des smartphones, OnLeaks avait déjà dévoilé que Samsung prévoyait de lancer sa nouvelle gamme de Galaxy S21 dès le début de l’année, mais la date précise était jusqu’alors inconnue. Grâce à Jon Prosser, nous savons désormais que Samsung prévoit de dévoiler ses smartphones le 14 janvier 2021.

À la même date, il sera également possible de précommander les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, dont les caractéristiques techniques principales ont déjà été révélées. Selon Jon Prosser, ceux-ci pourront être livrés dès le 29 janvier. C’est presque un mois et demi plus tôt que les S20 de l’année dernière.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra 👀



Announcement: January 14, 2021

Pre-order: January 14, 2021



Launch: January 29, 2021



Black, White, Grey, Silver, Violet and Pink — Jon Prosser (@jon_prosser) November 3, 2020

Quelles seront les coloris disponibles pour chaque modèle ?

Selon le tweet, six couleurs seront disponibles : noir, blanc, gris, argent, violet et rose. Il faut cependant noter que les teintes ne sont pas forcément disponibles sur tous les téléphones. En effet, sous le tweet de Jon Prosser, Ross Young rappelle qu’il a déjà dévoilé les couleurs par modèles.

Selon lui, le Galaxy S21 sera disponible en gris, rose, violet et blanc, tandis que le S21+ sera seulement disponible en noir et blanc. Le S21 Ultra sera quant à lui vendu en noir, argent et violet. Ross Young précise également que les smartphones seront produits au Brésil, en Indonésie, en Corée ainsi qu’au Vietnam.

S21 Leak, 100%

S21 – Gray, Pink, Violet and White

S21+ – Black and Silver

S21 Ultra – Black, Silver, Violet

Production in Brazil, Indonesia, Korea and Vietnam — Ross Young (@DSCCRoss) October 23, 2020

Depuis, on sait également que les Samsung Galaxy S21 pourraient être vendus sans leur chargeur, tout comme les nouveaux iPhone 12. On sait aussi que le module photo du Samsung Galaxy S21 Ultra aurait été modifié, et OnLeaks a partagé en avant-première le design du smartphone. Le S21 Ultra introduira également un nouveau processeur gravé en 5 nm, l’Exynos 2100, qui est déjà apparu sur Geekbench. Celui-ci sera le principal concurrent du Snapdragon 875 de Qualcomm qui sera présenté le 1er décembre.

Source : Jon Prosser