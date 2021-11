Apple : l’iPhone et l’Apple Watch pourraient bientôt détecter les accidents de voiture

Apple serait en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité de détection des accidents de voiture. Avec cette fonctionnalité, l’iPhone et l’Apple Watch pourraient reconnaître les accidents et appeler de manière autonome les secours.

La détection de chute sur l’Apple Watch a déjà sauvé plusieurs vies dans le monde. Depuis le déploiement de cette fonctionnalité, une personne âgée avait été sauvée à temps par les secours en Norvège après être tombée dans sa maison au milieu de la nuit. Plus récemment, l’Apple Watch a aussi sauvé la vie d’un motard renversé par un van. La montre connectée est effectivement capable de faire la différence entre une chute banale et une chute brutale mettant en danger la vie de l’utilisateur.

Des voitures devant un Apple Store – Crédit : Andy Wang / Unsplash

Selon un rapport de The Wall Street Journal, Apple veut aller encore plus loin. La firme de Cupertino serait en train de travailler sur une fonctionnalité de détection des accidents de voiture. Certaines voitures sont déjà équipées d’une fonctionnalité similaire grâce à leur système de services connectés comme SUBARU STARLINK, Uconnect de Fiat Chrysler ou encore OnStar de General Motors. Cependant, la majorité des voitures sont dépourvues d’un tel système.

L’iPhone et l’Apple Watch pourraient mesurer la force g de l’impact pour reconnaître un accident de voiture et appeler les secours

Avec cette fonctionnalité de détection des accidents de voiture, les iPhone et les Apple Watch reconnaîtraient automatiquement les accidents. Les appareils pourraient ainsi appeler immédiatement les secours, et ce même si l’utilisateur est inconscient.

L’iPhone et l’Apple Watch mesureraient la force g de l’impact pour détecter un accident de voiture. La firme de Cupertino aurait déjà entamé les tests de cette fonctionnalité en collectant des données anonymes auprès des utilisateurs.

Cette nouvelle fonctionnalité serait une première pour Apple, mais pas pour les smartphones. En effet, Google a déjà déployé une fonction similaire avec l’application Sécurité personnelle sur les Pixel. Google a expliqué que : « dans certains pays et avec certains opérateurs, votre téléphone peut contacter automatiquement les services d’urgence ».

Enfin, The Wall Street Journal estime que la détection des accidents de voiture par l’iPhone et l’Apple Watch arriverait l’année prochaine. Cette fonctionnalité serait effectivement déployée avec iOS 16 et watchOS 9. Pour le moment, Apple ne l’a pas encore confirmé.

Source : Pocket-lint