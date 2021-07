Apple : un youtubeur construit un hackintosh de poche qui fait tourner macOS Big Sur !

Le YouTuber T Sanglay Jr (iketsj) a publié lundi une vidéo montrant comment il a installé Big Sur sur un ordinateur de poche. Exécuter macOS sur un écran minuscule avec un clavier compact n’est pas optimal pour utiliser le système d’exploitation d’Apple, mais c’est quand même assez cool.

Hackintosh de poche – Crédit : iketsj / YouTube

Quand il s’agit de créer des projets fous, certains youtubeurs répondent toujours à l’appel. Qu’il s’agisse de jouer à DOOM sur une ampoule IKEA à 10 euros ou encore d’apprendre au chien-robot Spot de Boston Dynamics à uriner de la bière dans un verre, certains ne manquent pas de créativité. Ce Hackintosh ne ressemble à aucun autre.

Le PC comprend un LattePanda Alpha SBC (single board computer) avec un processeur Intel Core m3 et 8 Go de RAM, ainsi qu’une carte microcontrôleur Arduino Leonardo, un SSD SATA de 240 Go avec le système d’exploitation macOS Big Sur préinstallé. De plus, il a dû imprimer en 3D un boîtier personnalisé pour le matériel interne, la batterie, le port HDMI, trois ports USB-A et un port Ethernet. Il a ajouté un écran tactile de 5,5 pouces et un mini clavier. Enfin, l’Arduino intégré au LattePanda est utilisé en conjonction avec des MOSFET pour contrôler l’alimentation de l’écran LCD, du clavier et des ventilateurs de l’ordinateur de poche.

Le PC de poche coûte plus cher qu’un Mac mini M1 !

Le Youtubeur a déclaré que la fabrication de cet ordinateur lui a coûté plus cher qu’un Mac Mini M1. Il est donc peu probable que vous voyiez beaucoup d’autres personnes bricoler l’un de ces appareils. Pour rappel, la version de base est vendue à partir de 799 euros sur le site d’Apple, et ne semble pas exempte de problèmes. En effet, le SSD du Mac M1 serait trop sollicité, mettant sa durée de vie en danger.

Sanglay admet même en plaisantant que son pc portable de poche n’est pas la meilleure manière d’utiliser macOS. « Vous allez peut-être dire que le macOS de poche n’est pas pratique. Eh bien, bien sûr, vous avez raison. Je veux juste en faire un pour moi-même. », a-t-il déclaré.

Source : 9to5Mac