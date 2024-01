Vision Pro : Apple pourrait le sortir en France avant juin

L’Apple Vision Pro sortira le 2 février aux Etats-Unis. Et il n’y aura pas beaucoup d’exemplaires disponibles, Ming-Chi Kuo estimant que le constructeur à la pomme a seulement prévu entre 60 000 et 80 000 casques de réalité mixte pour le lancement. De quoi craindre une rupture de stock rapide malgré le prix très onéreux de l’engin qui sera vendu à partir de 3499 dollars.

Ce mardi, le célèbre analyste fait de nouvelles révélations sur le futur appareil “d’informatique spatiale” . Celles-ci devraient intéresser les technophiles du monde entier qui attendent d’en savoir plus sur l’arrivée du casque dans leur pays. Dans son article, Ming-Chi Kuo explique qu’Apple prévoit de partager davantage de détails sur le développement de visionOS (le système d’exploitation du Vision Pro) lors de l’édition 2024 du WWDC prévue pour juin.

Apple pourrait lancer son Vision Pro dans d’autres pays avant la WWDC 2024

Selon lui, Apple pourrait ainsi lancer le casque sur d’autres marchés avant son salon dédié aux développeurs. “Cela serait bénéfique pour promouvoir l’écosystème de développement mondial de visionOS”, explique-t-il. D’après Bloomberg, la Chine, le Canada et le Royaume-Uni pourraient être les premiers pays à en profiter. On peut aussi espérer que le marché français soit servi avant la WWDC 2024.

Toujours selon l’analyste, voici les raisons qui ont poussé Apple à privilégier une sortie américaine pour le lancement :

L’offre initiale limitée du casque mixte.

du casque mixte. L’importance de s’assurer que le processus de vente se déroule sans problème outre-Atlantique. Celui-ci s’annonce sportif puisqu’une démo de 25 minutes est prévue pour les potentiels acheteurs.

se déroule sans problème outre-Atlantique. Celui-ci s’annonce sportif puisqu’une démo de 25 minutes est prévue pour les potentiels acheteurs. Le délai nécessaire pour modifier les algorithmes afin de respecter les réglementations des autres pays.

“Plus tôt ces problèmes seront résolus, plus tôt le Vision Pro sera disponible dans davantage de pays”, conclut l’expert d’Apple. Reste à savoir si les consommateurs seront au rendez-vous. Malgré les fonctionnalités révolutionnaires du casque et la communauté puissante d’adorateurs d’Apple, le prix très onéreux du Vision Pro risque d’en décourager plus d’un.

Pour rappel, le casque sera vendu avec une kyrielle d’accessoires que voici :

Bandeau Solo Knit / Dual Loop

Joint anti-lumière

Deux coussins d’étanchéité à la lumière

Protection pour la vitre avant

Chiffon

Adaptateur d’alimentation USB-C et câble

Source : Ming-Chi Kuo