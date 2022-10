Apple Watch : comment modifier l’intensité du retour haptique ?

© Apple

Que vous ratiez trop souvent les notifications sur votre Apple Watch ou que vous préfériez simplement profiter d’un retour haptique plus fort, voici comment activer les vibrations sur votre Apple Watch. Vous pouvez personnaliser les vibrations de l’Apple Watch de la même manière sur tous les modèles, les plus anciens comme l’Apple Watch Series 8 ou l’Apple Watch Ultra.

Apple ne dit pas que l’ajustement du retour haptique augmente son intensité, mais plutôt, qu’il ajoute des vibrations supplémentaires aux alertes pour les rendre plus faciles à remarquer.

Comment activer les vibrations de l’Apple Watch depuis la montre ?

Ouvrez l’app Réglages.

Balayez vers le bas ou utilisez la couronne numérique pour choisir Sons et vibrations.

Balayez à nouveau vers le bas et appuyez sur Distinctives sous Vibrations (assurez-vous que les alertes haptiques sont activées)

L’utilisation de cette option augmente le nombre de vibrations. Ainsi, au lieu de simplement appuyer deux fois sur les alertes, vous obtenez une longue vibration suivie d’un double appui.

En plus de modifier le retour haptique, vous pouvez rendre les vibrations plus fortes en portant votre bracelet de montre aussi serré que possible (sans le rendre inconfortable). Vous pouvez également personnaliser si vous souhaitez désactiver l’haptique pour la couronne numérique et les commandes du système juste en dessous des options par défaut.

À lire : Apple Watch : comment prolonger l’autonomie de votre montrée connectée ?

Comment activer les vibrations de l’Apple Watch depuis un iPhone ?

Ouvrez l’application Apple Watch.

Balayez vers le bas et appuyez sur Sons et vibrations.

Balayez à nouveau vers le bas et appuyez sur Distinctives sous Vibrations (assurez-vous que les alertes haptiques sont activées).

Et voilà, le tour est joué.