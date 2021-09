Apple Watch : comment prolonger l’autonomie de votre montrée connectée ?

Vous avez une Apple Watch et vous souhaiteriez l’utiliser pendant quelques heures supplémentaires avant de devoir la recharger ? Voici plusieurs astuces pour optimiser et prolonger l’autonomie de votre montre connectée.

Apple promet une autonomie d’environ 18 heures sur ses montres connectées. La nouvelle Apple Watch Series 7 avec son écran plus grand et sa meilleure étanchéité recharge sa batterie 33 % plus rapidement que la précédente génération. Vous pouvez ainsi regagner 80 % d’autonomie en seulement 45 minutes de recharge.

Apple Watch – Crédit : Luke Chesser / Unsplash

Néanmoins, cette recharge plus rapide ne vous sert pas à grand-chose si vous êtes déjà dehors avec votre Apple Watch qui n’a plus assez d’autonomie pour tenir le reste de la journée. Heureusement, il existe des astuces qui permettent de prolonger l’autonomie des 100 millions d’Apple Watch dans le monde. Vous pouvez gagner quelques heures supplémentaires avec ces astuces.

Désactivez les fonctionnalités de l’Apple Watch qui ne vous servent pas au quotidien

Avant toute chose, vérifiez que votre Apple Watch ait la dernière mise à jour installée. En effet, watchOS 8 vient d’être déployé cette semaine. Il est compatible avec tous les modèles à partir de l’Apple Watch Series 3 et il pourra optimiser la batterie de votre montre connectée. Ensuite, vous pouvez aussi désactiver « Dis Siri » si vous n’utilisez pas cette fonctionnalité au quotidien. Il suffit de vous rendre dans les paramètres Siri depuis l’app Réglages de votre Apple Watch, puis de désactiver « Détecter Dis Siri ».

Une autre astuce est d’utiliser le mode Réserve de votre Apple Watch lorsque vous avez vraiment besoin de préserver son autonomie. Le mode Réserve empêche toute communication avec l’iPhone et vous perdez toutes les fonctionnalités de la montre connectée. Vous pouvez seulement voir l’heure, mais vous avez jusqu’à 72 heures d’autonomie. De plus, supprimer les rappels d’activité qui s’affichent sur votre Apple Watch peut vous faire gagner un peu d’autonomie.

D’autres moyens de prolonger l’autonomie sont de désactiver la fonctionnalité qui allume l’écran de l’Apple Watch quand vous levez le poignet et de désactiver aussi la fonctionnalité « Actualisation des apps en arrière-plan ». Enfin, l’une des fonctionnalités les plus énergivores de l’Apple Watch est évidemment celle qui garde l’écran de la montre allumé en permanence, que votre poignet soit levé ou non. Cette fonctionnalité s’appelle « Toujours activé sur l’Apple Watch ». Vous pouvez facilement la désactiver depuis l’app Réglages de votre Apple Watch.

Source : BGR