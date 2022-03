Apple Watch : quelles sont les meilleures applications pour la montre connectée d’Apple ?

Quand l’Apple Watch n’est pas utilisée pour de mauvaises raisons, elle est un atout technologique de choix dans la manche de son utilisateur. Et si le catalogue de la montre connectée d’Apple n’est pas aussi complet que celui de l’iPhone, on y trouve tout de même de très bonnes applications susceptibles de vous séduire. Au vu de la taille minime de l’écran, ces dernières iront à l’essentiel afin de simplifier au maximum vos interactions.

Nous avons alors sélectionné les meilleures d’entre elles qui sauront vous simplifier la vie, le tout sans avoir à dégainer votre téléphone. Précision importante : nombre d’apps sont gratuites mais intègrent des achats-in-app.

À lire > Apple Watch : comment prolonger l’autonomie de votre montrée connectée ?

Apple Watch : top des applications pour voyager

OUI.sncf

L’application OUI.sncf est certainement l’une des plus utiles et bien pensées pour les utilisateurs d’Apple Watch. Elle permet d’ajouter un voyage depuis votre téléphone et de retrouver toutes les informations sur votre Apple Watch. Le jour du départ, vous pouvez suivre en temps réel toutes les informations importantes liées à votre train. En un clin d’œil cela permet de connaître le hall et la voie de votre train, votre place ou encore le temps de restants avant d’arriver à destination. Elle est très pratique et permet de laisser son téléphone dans sa poche et ne pas s’encombrer quand on a déjà les mains pleines de valises !

CityMapper

Plébiscitée sur mobile, l’application CityMapper a grandement simplifié la vie des usagers des transports en commun dans une flopée de villes. Vous pouvez gagner encore plus de temps avec la version Apple Watch en accédant rapidement aux horaires de votre prochain bus, en suivant son itinéraire sans rater un changement ou en sachant où vous placer dans la rame de métro pour être près de la sortie. Seul bémol, vous devrez forcément passer par votre téléphone pour créer un nouvel itinéraire.

XE Currency

XE Currency est une application qui ne vous servira qu’en voyage hors de la zone euro, mais dans cette circonstance elle vous sera d’une grande aide et simplifiera vos achats. L’application vous permet de convertir d’une devise à une autre et donc de connaître le prix d’un article dans sa monnaie d’origine. L’ergonomie de l’application sur l’Apple Watch est très bien pensée, la recherche de la devise se fait en trois clics.

Outdooractive

Cette application est idoine pour les adeptes de randonnées, de virées à vélo ou à ski, en bref pour toutes les activité mêlant exploration et grand air. Concrètement, vous aurez accès à des cartes vectorielles offrant une flopées de données sur les sentiers, les pistes, les espaces protégés et bien plus encore. Outre des recommandations d’itinéraire, vous pourrez planifier votre parcours à votre guise en amont. Une fonctionnalité de navigation vocale vous permettra également de vous repérer sur le terrain.

Apple Watch : top des applications pour garder la forme

Strava

L’application Strava est devenue une référence dans le suivi d’activités sportives. Sa communauté continue de grandir et les adeptes du vélo ou de la course à pied sont de plus en plus nombreux à suivre leurs performances. Depuis votre Apple Watch, lancez le tracking et laissez votre téléphone chez vous pendant vos sorties. Vous pourrez alors visualiser en temps réel votre allure, la distance parcourue et votre fréquence cardiaque. Le compagnon idéal de vos activités sportives !

Snoww

Snoww s’avère très pratique pour des vacances aux sports d’hiver et offre aux skieurs un moyen de mesurer leurs activités sur les pistes : dénivelé et distance parcourus, nombre de descentes, vitesses maximale et moyenne, durée totale de la descente ou encore calories brûlées. Et pour s’adapter encore plus à la situation, vous pouvez contrôler l’application grâce à la voix avec Siri. Avant de commencer une descente il vous suffit de dire : « Dis Siri, skions ! ». Elle offre quelques données supplémentaires par rapport à Strava, mais cela oblige d’avoir une application supplémentaire à gérer.

Wikiloc

Trouvez les meilleurs itinéraires pour vos randonnées, l’application Wikiloc vous propose des parcours et vous indique la durée, la difficulté, le dénivelé total et plusieurs autres informations qui vous permettront de choisir le tracé le plus adapté à vos envies. Pendant votre balade, suivez en un coup d’oeil sur votre Apple Watch l’itinéraire à emprunter grâce aux cartes topographiques. Wikiloc est une application indispensable pour sécuriser ses sorties en pleine nature.

Seven

Le principe de cette application sportive séduira à coup sûr les utilisateurs dont le temps est limité. Après avoir indiqué votre objectif (perte de poids, renforcement, remise en forme), Seven vous concoctera des séries d’exercices à réaliser en sept minutes chacun. Pour bien reproduire les mouvements, des petites illustrations apparaîtront sur l’écran de l’Apple Watch. Chemin faisant, vous pourrez accentuer la difficulté. En payant 39,99 dollars/an (ou 4,99 $ par mois), vous accéderez au 7 Club et ses fonctionnalités additionnelles (conseils de coach, accès à tous les entraînements).

Apple Watch : top des applications pour écouter de la musique

Spotify

Nul besoin de présenter l’application Spotify, largement utilisée sur mobile. Elle propose une version Apple Watch utile pour contrôler la musique qu’on écoute. Depuis sa mise à jour en mai dernier, vous pouvez naviguer dans l’application depuis l’Apple Watch pour choisir vos morceaux ou podcasts à écouter. Très pratique aussi pour contrôler le volume grâce à la roulette de la montre. On attend maintenant impatiemment de pouvoir ajouter des morceaux à ses playlists depuis sa montre.

Shazam

L’application Shazam sur Apple Watch vous fera gagner un temps précieux si vous souhaitez trouver le titre de la chanson qui se joue autour de vous. En un clic depuis votre poignet vous pouvez lancer l’application et shazamer si vous n’avez que quelques secondes avant que la musique ne change. Terminée la panique pour trouver son téléphone au fond de son sac !

Top des applications de bien-être

Petit Bambou

La méditation pleine conscience suscite un grand intérêt et il existe de plus en plus de moyens pour être guidé dans ses séances. L’application Petit Bambou permet lancer une séance de méditation depuis sa montre Apple. Vous pouvez choisir entre une « Crise de calme », pensée comme une méditation d’urgence pour s’apaiser, ou méditer avec votre séance du jour. Il est quand même préférable d’avoir des écouteurs, car le son de la montre ne permet pas une immersion totale.

Foodvisor

Foodvisor vous permet de suivre votre alimentation et votre activité physique. Vous pouvez vous fixer des objectifs : perte de poids, prise de masse ou encore rééquilibrage alimentaire. L’application vous apporte les conseils nécessaires et analyse votre progression. La version Apple Watch est donc utile pour calculer votre activité physique, en se connectant à Santé. Tout au long de la journée, vous pouvez consulter votre avancée, avec des données assez détaillées. Mais cela nécessite d’être toujours rigoureux dans les informations à saisir pour avoir un ensemble fiable.

Apple Watch : top des application de bureautique

Apple Keynote

Contrôler vos présentations à partir de votre Apple Watch, c’est maintenant possible. Les actions possibles sont basiques : précédent, suivant, lecture ou pause. Mais c’est suffisant et permet de ne pas rester figé à côté de son ordinateur pour faire défiler les slides de sa présentation pendant une prise de parole. Dommage que l’application ne propose pas une vision du temps écoulé depuis le lancement de la présentation, comme c’est le cas avec sa version Desktop.

Evernote

L’application Evernote, largement utilisée sur ordinateur et smartphone, s’étend sur l’Apple Watch, vous offrant la possibilité de noter vos idées n’importe où. La prise de note vocale avec Siri rend son utilisation très intéressante pour capturer instantanément une idée et ne pas l’oublier. Elle permet aussi de consulter ses notes et recevoir ses rappels directement sur sa montre. Les versions Mobile et Desktop restent toutefois bien plus utiles car plus complètes.

iTranslate

Vous vous trouvez dans un pays étranger et/ou avec des interlocuteurs dont vous ne comprenez pas la langue ? Cette application vous sera d’une grande aide, celle-ci étant capable d’effectuer des traductions dans plus de 100 langues. Outre les textes, vous pourrez également traduire une langue par saisie vocale (fonctionnalité pro). Pratique pour converser avec autrui et faire sauter les barrières linguistiques.

Sésame

Nous possédons de multiples comptes assortis de mots de passe. Et s’en rappeller sans s’emmêler les pinceaux est loin d’être chose aisée surtout si vous évitez d’utiliser le même password pour tous vos comptes (ce qui est vivement recommandé). Ainsi, garder au chaud ses précieux mots de passe dans un espace sécurisé vous permettra d’éviter les migraines. Telle est la promesse de Sésame qui vous ouvre l’accès à vos identifiants directement sur votre poignet.

Apple Watch : top des applications pour communiquer

WatchChat

Contrairement aux apparences, WhatsApp peut tout à fait s’inviter sur votre montre connectée à la pomme. Pour ce faire, il suffit de télécharger l’application WatchChat. Celle-ci vos donnera accès à vos conversations WhatsApp une fois que vous aurez scanné le QR Code dans l’application mobile. Et ce n’est pas tout : vous pourrez envoyer des messages en pianotant sur l’écran, en faisant la dictée, en vous enregistrant ou en optant pour une réponse rapide.

Lens for Watch

Depuis que Instagram a quitté l’Apple Watch, nombres de voix réclamaient le développement d’une solution tierce pour utiliser tout de même le réseau social sur la montre. Celle-ci a finalement vu le jour sous le nom de Lens for Watch. Après avoir fait les réglages de base, vous pourrez visionner les nouvelles publications, lire et répondre à vos messages privés, lâcher des commentaires… En revanche, il sera impossible de publier du contenu.