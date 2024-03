Un employé d’UPS aurait dérobé 1,3 million de dollars de produits Apple pour acheter une maison

© Envato

Il se serait spécialisé dans le vol d’appareils Apple. Au Canada, un ancien employé d’UPS a été rattrapé par la patrouille. D’après des documents judicaires révélés par Global News, Orville Martirez Beltrano aurait dérobé 866 produits Apple entre juillet 2023 et janvier 2024 dans un entrepôt du célèbre service de livraison. Au total, le préjudice s’élèverait à 1,3 million de dollars.

Le trentenaire exerçait en tant que superviseur du centre de tri de King Edward. Une position qui lui aurait permis d’intercepter de nombreux iPhone, Macbook et autres produits pommés. Objectif de la manœuvre ? Les revendre à bon prix. L’ancien employé aurait écoulé les produits sur la plateforme de petites annonces Kijiji, acceptant les paiements en espèces et par virement. Il aurait notamment déposé 232 000 dollars en petites coupures sur ses comptes bancaires.

L’employé d’UPS aurait volé des produits Apple pour financer sa maison et rembourser un prêt

Le 22 janvier, il a finalement été interpellé par la police. Plusieurs chefs d’accusation pèsent sur lui, à savoir notamment : vol de biens de plus de 5000 dollars, vol de biens de moins de 5000 dollars, détention de biens obtenus illégalement de plus de 5000 dollars. Les forces de l’ordre ont mené une perquisition à son domicile et dans son véhicule, découvrant 9000 dollars en espèces, un MacBook et des bijoux évalués à 9100 dollars.

Auprès des enquêteurs, il a reconnu avoir volé des produits Apple dans l’entrepôt ainsi que des bijoux. Il a également admis que l’argent saisi dans son véhicule provenait de la vente des appareils à la pomme. Son butin lui aurait permis d’acheter une maison à 630 000 dollars et de rembourser un prêt contracté en 2021 pour l’achat d’une voiture Audi d’une valeur de 60 000 dollars.

Ce n’est pas la première fois que des vols à grande échelle se produisent au sein des plateformes de livraison. En 2017, un employé d’un centre de distribution Walmart a été inculpé pour avoir volé plus de 1000 iPad et 942 colis d’Apple Watch, rappelle Apple Insider. Il les avait cachés dans des camions de livraison avant de se les envoyer via FedEx. Dans nos contrées, un transporteur d’Amazon a été arrêté fin 2023 pour avoir volé pour 100 000 euros de PS5.

Source : Global News