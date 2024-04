Apple envisage d’intégrer l’informatique spatiale du Vision Pro à travers son écosystème

Apple veut investir le secteur de la maison connectée, notamment grâce à la technologie de l’Apple Vision Pro, l’informatique spatiale. Plusieurs dépôts de brevet et projets en cours à Cupertino prouvent de cette ambition à investir la domotique via la détection des mouvements.

Le Vision Pro est sorti aux Etats-Unis le 2 février 2024. Avec ce casque VR que nous avons maintenant testé, Apple introduisait “l’informatique spatiale“. Ce terme légèrement pompeux recouvre les capacités de détection des mouvements du casque, comme la Kinect en son temps. Le Vision Pro fait bien sûr beaucoup mieux.

Surtout, cette technologie pourrait se déployer à travers l’écosystème d’Apple, désormais ouvert dans l’UE. Si l’on en croit un dépôt de brevet récemment mis au jour, la firme envisage d’intégrer l’informatique spatiale dans plusieurs de ses appareils. Cupertino pourrait améliorer considérablement les synergies entre ces appareils comme le futur iPhone 16, le Vision Pro et d’autres, encore non-dévoilés.

Apple dépose un brevet relatif à l’informatique spatiale

L’Office américain des brevets et des marques (USPTO) a reçu une demande de brevet d’Apple déposée en décembre 2023. Le document décrit une “continuité des applications entre les appareils“. Concrètement, celle-ci permettrait à l’utilisateur d’ouvrir une application sur un appareil, puis de transférer des éléments de celle-ci sur un autre appareil. Ce dernier pourrait les reconnaître et ouvrir l’application associée.

“Il serait utile que l’utilisateur puisse passer d’un appareil à l’autre, de manière transparente et continue sur le plan cognitif” décrit le brevet. On imagine là qu’il suffira d’un geste du doigt depuis le premier appareil vers le suivant pour ouvrir l’application, dans une interaction informatique fluide digne d’un film de science-fiction.

La maison intelligente, le prochain terrain de jeu d’Apple ?

Selon Bloomberg, ce type de brevets associés à l’informatique spatiale auraient surtout leur application pour la maison intelligente (ou domotique). Mark Gurman explique dans sa newsletter Power On publiée dimanche qu’Apple a de grandes ambitions dans ce domaine. Il serait ainsi question de proposer un décodeur Apple TV remanié, doté d’une caméra intégrée pour l’application de vidéoconférence FaceTime et des commandes gestuelles.

Encore une fois, cette technologie fonctionnerait en toute fluidité avec l’iPhone et le Vision Pro. L’un des nouveaux appareils associé à cette stratégie serait un écran intelligent, similaire à un iPad bas de gamme. Un tel appareil pourrait être déplacé d’une pièce à l’autre en fonction des besoins et branché à des docks dans la maison. Apple a commencé à tester la production à petite échelle de ce type d’écran, mais il n’est pas encore certain que le projet aboutisse.